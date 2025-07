Si chiude in Fondazione Carige la Summer School dell’Università di Genova

Genova. Si è concluso oggi, con la consegna degli attestati ai partecipanti, il corso di perfezionamento in Diritto dello Sviluppo Sostenibile – 5° edizione della Genova Summer School -, un percorso di alta formazione giuridica promosso dal Centro di ricerca dell’Università di Genova “Sostenibilità e Diritto” in collaborazione con la Scuola superiore di Unige IANUA, in stretta collaborazione con Fondazione Carige e con il coinvolgimento di numerosi attori del mondo pubblico e privato.

L’evento conclusivo si è svolto presso Palazzo Doria Carcassi, sede di Fondazione Carige, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, del presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari e dell’assessore all’Urbanistica, Verde Urbano e Smart City del Comune di Genova, Francesca Coppola.

Il corso, articolato su cinque giornate e caratterizzato da un approccio multidisciplinare e intersettoriale, ha visto la partecipazione di 32 alunni che si sono divisi tra il polo universitario di via Balbi, per le lezioni in aula, e la sede di Fondazione Carige di Palazzo Doria Carcassi, che ha ospitato tavole rotonde tematiche e momenti di confronto con il mondo delle imprese.

“Il Diritto dello Sviluppo Sostenibile è oggi al centro delle grandi trasformazioni che coinvolgono ambiente, economia e società e la quinta edizione della Summer School ha rappresentato un laboratorio concreto in cui Università, istituzioni e imprese si sono confrontati per immaginare insieme gli strumenti giuridici della transizione ecologica e sociale – spiega il presidente di Fondazione Carige, direttore del Centro di ricerca “Sostenibilità e Diritto”, e direttore del corso, Lorenzo Cuocolo -. Come presidente di Fondazione Carige, sono orgoglioso di sostenere un’iniziativa che valorizza la ricerca e la formazione nel nostro territorio, mentre da accademico, credo fortemente che il diritto dello sviluppo sostenibile debba essere uno degli strumenti guida del cambiamento, fornendo certezze e visione in una fase di trasformazione profonda. Formare giovani competenti e consapevoli è uno degli obiettivi più importanti di questo percorso: vogliamo offrire loro gli strumenti perché diventino protagonisti attivi del cambiamento e portatori di una cultura giuridica capace di guidare la transizione verso modelli più sostenibili. Genova, grazie anche alla Summer School, si sta affermando come punto di riferimento nazionale per questi temi, e i nostri giovani che si affacciano al mondo del lavoro devono capire che questi argomenti sono sempre più essenziali per il futuro”.

A conferma della centralità crescente del diritto dello sviluppo sostenibile nella gestione delle sfide ambientali e sociali globali, l’edizione 2025 della Summer School ha visto la partecipazione di oltre 25 relatori di altissimo profilo e di un pubblico composto da giovani laureati, professionisti, funzionari pubblici e manager d’impresa. Una rete di saperi e competenze che ha trovato espressione concreta grazie anche al contributo strategico di Fondazione Carige, che ha reso possibile la realizzazione di un’iniziativa formativa unica nel panorama italiano.

“Quest’anno, per la prima volta, la Summer School è entrata a far parte dell’offerta formativa di IANUA, la nostra Scuola Superiore, a sottolinearne sia l’elevato contenuto scientifico sia l’intendimento dell’Università di Genova di consolidare i suoi percorsi di alta formazione in ambito di sostenibilità – dichiara il Magnifico Rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino -. Le sfide sociali, ambientali e climatiche rimangono infatti acute su scala planetaria e richiedono interventi mirati e consapevoli. Crediamo molto nel contributo che l’Università può dare attraverso la formazione, la ricerca e le attività di divulgazione per fornire da un lato competenze e strumenti innovativi, dall’altro per diffondere la sensibilità al tema, facendolo conoscere anche al di fuori dell’accademia e degli ambienti da addetti ai lavori”.

Tra i temi affrontati nell’edizione di quest’anno della Summer School: lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e dell’Unione Europea, la finanza sostenibile e i criteri ESG, la transizione energetica, la rigenerazione urbana, la sostenibilità d’impresa e gli strumenti giuridici per affrontare le nuove sfide globali. Grande rilievo è stato dato anche al dialogo con il tessuto economico locale e nazionale, grazie alla partecipazione di rappresentanti di realtà come RINA, ERG, ACEA, Duferco, Redelfi, Costa Edutainment, Spediporto, IREN e molte altre.

La quinta edizione della Summer School sul Diritto dello Sviluppo Sostenibile ha confermato come questo appuntamento rappresenti sempre più un punto di riferimento per la formazione avanzata a Genova, e abbia l’ambizione di formare una nuova generazione di esperti capaci di coniugare competenza giuridica e visione sostenibile.