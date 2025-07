Doveva stare in una Rems ma non c’era posto: 40enne accusato di stupro nel reparto psichiatrico del Villa Scassi

Genova. Avrebbe dovuto stare in una Rems, una residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza, destinata proprio alla custodia di persone con problemi psichiatrici e per questo giudicate socialmente pericolose, ma nella struttura di Villa Caterina a Pra’ i posti erano esauriti.

Così un 40enne di origini marocchine con problemi psichiatrici e diversi precedenti al spalle, era stato collocato nel reparto Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) dell’ospedale Villa Scassi.

Qualche giorno fa secondo la denuncia presentata da una paziente ricoverata nello stesso reparto, il 40enne l’avrebbe violentata. Sulla vicenda indagano i carabinieri, delegati dalla pm Daniela Pischetola che ha aperto un fascicolo per violenza sessuale e, dopo i primi accertamenti urgenti, passerà l’inchiesta a un collega del gruppo ‘fasce deboli’. Per la donna che ha denunciato la violenza è immediatamente scattato il ‘protocollo rosa’: è stata sottoposta ad alcuni esami e trasferita in un altro ospedale dove avrà il supporto di uno psicologo.

Il 40enne invece, difeso dall’avvocata Laura Tartarini, si trova al momento ricoverato ancora al Villa Scassi e nega fermamente di aver commesso alcun tipo di violenza.

L’ospedale ha ha aperto un’indagine interna per capire come possa essersi verificato – se la violenza fosse accertata – un episodio del genere in un reparto ospedaliero, ma anche la Procura vuole approfondire la vicenda, sia per quanto riguarda la supervisione dei pazienti fragili sia la loro collocazione, in modalità promiscua, nelle strutture ospedaliere psichiatriche.

Era rimasto in carcere da ‘innocente’ perché non si trovava una struttura di custodia e cura

La storia giudiziaria e psichiatrica del 40enne è lunga e complessa. Già giudicato da giovanissimo seminfermo di mente, l’uomo ha alle spalle diversi precedenti (ma nessuno per violenza sessuale) e ha soprattutto un grave problema di dipendenza dall’alcol.

Era stato collocato nel reparto Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) dell’ospedale Villa Scassi poco più di una settimana fa. Recentemente, dopo un periodo ai domiciliari e poi in carcere per evasione da questi ultimi, perché era accusato di estorsione nei confronti del padre, era stato assolto dall’accusa. Doveva essere scarcerato e collocato in una struttura di “custodia e cura” per almeno un anno perché giudicato comunque socialmente pericoloso. Ma appunto la Rems di Villa Caterina di Prà, che avrebbe dovuto accoglierlo, non aveva posto. Così era rimasto in carcere per almeno una settimana, una collocazione del tutto illegittima visto che non era colpevole di alcun reato. E la stessa Procura, dopo l’intervento della sua avvocata, aveva scritto che doveva essere scarcerato subito. Ma l’assenza di una struttura adeguata l’aveva portato al Villa Scassi.

Contattata da Genova24 la direzione del Villa Scassi non ha voluto rilasciare alcun commento o precisazione sulla vicenda in quanto – spiegano – è in corso un’indagine della Procura.