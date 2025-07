Strappa la borsa di mano a una turista in un locale di Santa Margherita, preso e arrestato

Santa Margherita Ligure. Un uomo di 31 anni, di nazionalità francese, è stato arrestato – oggi il processo in direttissima – per avere tentato di rubare la borsa di una donna strappandogliela di mano in un momento di distrazione della vittima.

L’uomo ha agito all’interno di un bar di Santa Margherita Ligure. Ha notato che la turista era distratta, stava consumando il suo drink senza curarsi troppo della borsa, e lui gliel’ha strappata di mano e ha provato a fuggire.

E’ stato notato, però, d un carabiniere libero dal servizio, che prima ha chiamato la centrale operativa e poi, insieme ai gestori del locale, si è messo a rincorrere il ladro. Il 31enne è stato bloccato anche grazie alla pattuglia della radiomobile.

Restituita la borsetta alla donna, l’arrestato è stato portato nella camera di sicurezza della compagnia in attesa del rito direttissimo.