Stato grave pericolosità incendi, scatta la fase di attenzione del Coc di Genova

Genova. Il Coc, centro operativo comunale, di Genova si è riunito questo pomeriggio sulla base della proclamazione da parte della Regione Liguria dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale da sabato 5 luglio 2025 sino data da stabilirsi.

Il sistema comunale di protezione civile mette in atto le misure previste dal piano di protezione civile comunale per la fase di “attenzione” conseguente all’emanazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Per tutta la durata dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi è vietato su tutto il territorio regionale:

-Accendere qualsiasi tipo di fuoco in prossimità dei boschi per l’abbruciamento di materiale vegetale

-Far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio

In caso di incendio boschivo occorre attivare subito il sistema regionale di intervento chiamando il numero unico di emergenza 112.

La Regione Liguria comunicherà la cessazione dello stato di grave pericolosità non appena le condizioni meteo lo consentiranno, cioè con l’aumento dell’umidità della vegetazione.

Per i trasgressori sono previste, ai termini di legge, sanzioni amministrative pecuniarie e penali.

Per maggiori informazioni, norme comportamentali, guida per il cittadino consultabile e scaricabile per il rischio incendi boschivi e di interfaccia, consulta l’articolo al seguente link:

https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile/rischio-incendio-boschivo-e-di-interfaccia