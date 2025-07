Start compie vent’anni e festeggia con una doppia notte bianca delle gallerie d’arte

Genova. Vent’anni, ventisei gallerie, due giorni di inaugurazione collettiva, un mese di esposizione: questi i numeri di Start, l’appuntamento fisso con l‘arte contemporanea che dal 2005 anima il calendario culturale genovese. Un traguardo importante per questa iniziativa comune che, oltre a celebrare l’inizio della stagione espositiva, permette di scoprire nuove tendenze e ammirare i capolavori di alcuni dei maestri dell’arte internazionale tra inaugurazioni performance ed eventi multimediali. Genova torna a parlare di arte e, novità di questa edizione, lo fa proponendo una doppia notte bianca delle gallerie d’arte il 3 e 4 ottobre 2025. Alla tradizionale apertura serale del venerdì fino alle 24, quest’anno si aggiunge l’apertura continuata di sabato, dalle 12 alle 22.

Un happening di due giorni per questa rassegna diffusa nel centro storico che rende l’arte più accessibile a tutti grazie a un’esperienza diretta e libera, e che trasforma la città dei caruggi in un palcoscenico di creatività con un tour tra pittura, scultura, installazioni e fotografia. Ogni mostra inaugurata proseguirà per un mese, ma il messaggio è chiaro: l’arte non si ferma. Le gallerie genovesi restano aperte tutto l’anno, pronte ad accogliere appassionati, collezionisti, curiosi e cittadini.

Ecco le 26 gallerie – due in più rispetto all’anno scorso – che parteciperanno all’edizione 2025: ABC-ARTE, Archivio Caterina Gualco, Galleria Arte Studio – Il Basilisco, Artroom, Campo XS, Casana 11, C+N Gallery CANEPANERI, Daniele Comelli Art Gallery, Galleria d’arte Merighi, Galleria d’arte Il Vicolo, Galleria San Lorenzo al Ducale, GUIDI Arte Contemporanea, Guidi&Schoen, Leonardi V.idea, MAGREEN GALLERY, MAIIIM Lab, Martini & Ronchetti, Massone Arte, Pinksummer Contemporary Art, Raro by David Scott, Rossetti arte contemporanea, Sharevolution c.a., SpazioUnimedia, Stella Rouskova Gallery, VisionQuesT 4Rosso, Willy Montini Arte.

Per l’occasione sarà allestito un info point in Piazza De Ferrari e sono previsti tour guidati gratuiti che quest’anno saranno in collaborazione con Mike Lorefice alias @Thebadguyde.

Vent’anni di successi

In due decenni, START – che raggruppa tra le più importanti gallerie d’arte genovesi – è diventato motore di promozione culturale e artistica per il territorio e punto di riferimento nazionale per l’arte contemporanea, coinvolgendo addetti ai lavori, centinaia di artisti, migliaia di visitatori ogni anno e attirando collezionisti, curatori e appassionati da tutta Italia.

Vent’anni fa abbiamo ideato Start con l’obiettivo di avvicinare i genovesi al mondo dell’arte contemporanea. Da allora, questo opening collettivo ha attraversato molte trasformazioni, anche in risposta ai profondi cambiamenti del panorama culturale. Abbiamo assistito alla chiusura di storiche gallerie cittadine, ma anche alla nascita di nuove collaborazioni tra gli spazi espositivi. Con l’avvento di Internet e dei social media, il rapporto del pubblico con l’arte è cambiato, spesso allontanandolo fisicamente dalle gallerie. Nonostante tutto, Start è rimasto un punto di riferimento nel calendario degli eventi cittadini: un appuntamento che le persone non vogliono perdere, per visitare le gallerie e godere appieno dell’arte” – sottolineano Chico Schoen ed Elisabetta Rossetti, portavoce di START.