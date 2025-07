Sportello Unico Attività Produttive, al via la semplificazione: 279 processi digitalizzati

Genova. Sono 279 i procedimenti del Suap (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Genova che sono stati reingegnerizzati, semplificati e in larga parte digitalizzati, grazie alla collaborazione tra Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e InfoCamere.

Dal 21 luglio saranno disponibili da un unico punto di accesso: il portale nazionale “Impresa in un giorno“, la piattaforma digitale delle Camere di Commercio dedicata alla gestione online delle pratiche amministrative per le attività economiche.

L’annuncio è stato dato oggi, nella sede della Camera di Commercio, dall’assessore al Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin, dal segretario e direttore generale del Comune Concetta Orlando e dal segretario generale della Camera Maurizio Caviglia, al termine di un incontro tecnico con le associazioni di categoria e gli ordini professionali.

I 279 procedimenti riguardano tutte le imprese e i professionisti attivi nel capoluogo che devono avviare, modificare o cessare un’attività economica oppure realizzare interventi edilizi su immobili con finalità produttive.

Fino a oggi, le pratiche venivano gestite separatamente da due sportelli, oppure tramite moduli cartacei o inviate via Pec: se ad esempio un avvio di attività comportava anche un intervento edilizio, le pratiche venivano presentate a due sportelli separati. A partire dal 21 luglio, tutti i procedimenti saranno gestiti per via telematica da un unico punto di accesso: la piattaforma “Impresa in un giorno”, sviluppata da InfoCamere per il sistema camerale.

Lo strumento consente di trasmettere Scia, comunicazioni, istanze e permessi in modo completamente digitale, garantendo tracciabilità, trasparenza e interoperabilità con i sistemi degli enti coinvolti. Un cambiamento che rappresenta un passo decisivo verso la semplificazione amministrativa e l’efficienza nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione. La lista dei procedimenti semplificati e digitalizzati comprende, ad esempio, istanze e comunicazioni in materia edilizia e paesaggistica, acustica, licenze taxi e noleggio con conducente, richieste di passo carrabile e impianti pubblicitari.

“Semplificazione amministrativa e snellimento burocratico sono i due macro obiettivi di questo progetto che ha visto il Comune di Genova lavorare in sinergia con InfoCamere e Camera di Commercio per attivare questo nuovo servizio, finalizzato a migliorare i rapporti tra P.A., imprese e cittadini − ha dichiarato l’assessore comunale al Commercio Tiziana Beghin − la reingegnerizzazione di 279 procedimenti Suap è un forte segnale di attenzione verso le esigenze del sistema produttivo genovese che, nella nostra visione, deve trovare nelle istituzioni territoriali un interlocutore sempre più attento e disponibile ad alleggerire al massimo il peso degli adempimenti a carico di aziende e professionisti, in modo da semplificare, efficientare ed ottimizzare i processi, con benefici dal punto di vista economico e sociale. Il Suap, in futuro, deve diventare l’unico interlocutore pubblico di riferimento per le attività produttive e quello di oggi è un primo, importante step per arrivare a coordinare, in un unico sportello, tutte le pratiche richieste alle imprese”.

“Grande è stato l’impegno di InfoCamere per reingegnerizzare, semplificare e digitalizzare uno a uno i procedimenti che interessano il Suap più rilevante del nostro territorio − commenta il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia − ma altrettanto grandi saranno i benefici, sia per il Comune, che potrà tracciare e monitorare migliaia di pratiche, migliorando tempi e performance, sia per le imprese e i professionisti, che potranno gestire tutto online con procedure standard e semplificate. Ormai il 90% dei Comuni dell’area metropolitana utilizza la piattaforma Impresa in un giorno: uniformare i processi semplifica davvero la vita alle imprese e ai professionisti genovesi e rappresenta un vantaggio competitivo per l’intero territorio”.

“Il Comune ha creduto in questo progetto e lavorato intensamente affinché venisse realizzato ancora più velocemente del modello nazionale. Al fine di raggiungere questo traguardo è risultato fondamentale il costante supporto di InfoCamere e la sinergia tra le migliori professionalità dell’Ente impiegate secondo un approccio multitasking a più dimensioni, che ha saputo coniugare insieme competenze informatiche, organizzative e legali – sottolinea il segretario generale del Comune Concetta Orlando – il Comune ha anche investito nella formazione relativa alla reingegnerizzazione per la semplificazione dei processi che ha consentito al personale di operare in autonomia. Si è trattata di una vera e propria rivoluzione organizzativa che ha determinato un cambiamento radicale nel modo di lavorare, cambiamento perseguito con grande impegno e dedizione per il quale ringrazio tutti gli uffici coinvolti e in particolare il dott. Gianfranco Di Maio. È fondamentale sottolineare come al centro del progetto ci siano i cittadini ai quali sono garantite modalità di accesso agli uffici alquanto semplificate a dispetto della complessa organizzazione interna dell’Ente”.

Il capogruppo della Lega al Comune di Genova Paola Bordilli, ex assessore della giunta Bucci che aveva tra le deleghe proprio quella allo Sportello unico delle attività produttive e semplificazione della regolazione, aveva seguito l’iter: “Non si tratta soltanto di un mero adeguamento alla normativa, bensì di un rivoluzionario passo verso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure per imprese e cittadini, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti e accessibili in maniera semplice. Nel 2017 avevamo ereditato una situazione molto problematica e complessa in termini di gestione dati e di eccessiva burocrazia per le imprese. Esistevano più sportelli a cui le imprese inviavano le pratiche e spesso veniva accolto ancora il cartaceo. Dal 2018 abbiamo cominciato un processo di ammodernamento. Abbiamo aderito in convenzione allo sportello Suap di ‘Infocamere’ per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e da lì abbiamo cominciato ad agevolare il rapporto con il cittadino nella presentazione delle segnalazioni/istanze per l’avvio di attività economiche, con riscontri sempre più positivi nel corso del tempo. Ma è soprattutto negli ultimi due anni che la giunta di centrodestra si è posta l’ambiziosa sfida dell’evoluzione del variegato sistema di portali di presentazione istanze online per ottenere un’ottimizzazione sia dal punto di vista funzionale, sia in termini di razionalizzazione dei sistemi”.