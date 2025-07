Sport per tutti, al via il progetto Uisp rivolto agli over 65: “Vogliamo raggiungere 500 persone”

Genova. Al via il progetto P.R.O. Partecipa, Riparti, Orienta, realizzato da Uisp e promosso dalla Regione, per la popolazione over 65 della Liguria, che potrà accedere a un vero e proprio percorso non solo di attività sportive, ma anche di momenti di confronto e approfondimento sugli stili di vita più corretti e sani. Nel diffondere stili di vita attivi saranno coinvolti tutti i comitati Uisp della Liguria. Comitati che, nella loro unitarietà, prevedono un programma ricco di attività differenti. Si va dall’attività fisica adattata alla ginnastica dolce, dai gruppi di cammino al nordicwalking, dai corsi di Tai-Chi alle escursioni di gruppo.

Il programma delle attività, territorio per territorio, sarà diffuso attraverso le varie piattaforme social e sito di Uisp Liguria in modo tale da consentire la maggior diffusione possibile dei programmi promossi e delle Asd o Ssd che apriranno le loro porte a tutte le persone interessate. Qui di seguito si allega un prospetto iniziale delle attività già calendarizzate, che risultano venti.

“Attraverso questo progetto Uisp si propone di raggiungere il maggior numero possibile di corregionali liguri per proporre loro quelli che sono i benefici di un’attività motoria corretta e variegata il più possibile, in grado di accompagnarli con continuità, in un’attività che porterà benefici di carattere fisico, dal punto di vista della socializzazione, del lavoro di gruppo costituendo un valore aggiunto alla quotidianità delle persone – spiega il presidente di Uisp Liguria, Tommaso Bisio – L’obiettivo è di raggiungere circa 500 liguri con le attività che hanno preso il via oggi e si protrarranno fino alla fine di quest’anno, fino al 31 dicembre 2025. Naturalmente parliamo di attività che le stesse associazioni facenti parte della rete di progetto continueranno a proporre anche nei mesi successivi. Altre opportunità per i cittadini saranno a disposizione ma via via le comunicheremo”.

La capillarità di queste azioni sul territorio comporta che una loro diffusione mediatica sia fondamentale, per arrivare a quante più persone possibile. “Oltre a questa attività in presenza sono previsti anche alcuni incontri online su tematiche di interesse per la fascia di età quali i benefici della corretta alimentazione, l’utilità del fare movimento durante le ore della nostra giornata o altri argomenti di interesse che via via andremo a individuare – spiega ancora Bisio – Tali argomenti saranno trattati con l’ausilio di esperti di quelle determinate materie e sarà possibile partecipare in diretta durante l’esposizione di questi argomenti, ma anche fruire dei materiali registrati in qualsiasi altro momento del quadrimestre rivedendoli sulle nostre piattaforme”.

“Anche quest’anno l’Assessorato allo Sport ha voluto fortemente un finanziamento regionale a sostegno degli enti di promozione sportiva – ha spiegato la dirigente della Regione Liguria Cecilia Cuneo – Nell’anno in cui Regione Liguria ha conseguito il titolo di regione per lo sport, il bando a favore degli enti e il finanziamento regionale ha previsto specificamente iniziative a favore degli over65. È giusto riconoscere a questa categoria, sempre più numerosa, opportunità per stare bene, per socializzare, per occupare il tempo libero in modo sano. Ringraziamo UISP di aver aderito a questo avviso della Regione Liguria e speriamo di vedere tanti over 65 che si mettano in gioco”.

Intervenuta anche la coordinatrice del progetto Eleonora Villa: “Parliamo di un progetto che ha un’importanza enorme dal punto di vista sociale e dal punto di vista dell’impatto sulla salute dei cittadini. La categoria over 65 è un “contenitore” molto grande al cui interno vogliamo valorizzare le diversità e divergenze che portano le persone a praticare attività sportiva a questa età. Per questo si parla di “Partecipa, Riparti, Orienta” per valorizzare chi si approccia, magari per la prima volta, all’attività sportiva e chi, invece, fa attività sportiva da tutta la vita e sceglie di continuare a farla nella prosecuzione di uno stile di vita sano che può apportare valore aggiuntivo, in termini di esperienza, a chi vi si approccia la prima volta”.