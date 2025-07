Spiagge, anche Recco mette a gara le concessioni balneari: il bando scade il 31 luglio

Recco. Il prossimo 31 luglio scadrà il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara comparativa per l’affidamento delle concessioni demaniali a Recco.

“È questo un procedimento complesso ma obbligatorio, alla luce della direttiva europea meglio nota come direttiva Bolkestein – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – che però segnerà, per i prossimi anni, un punto fermo nella gestione del nostro litorale”.

Già nel mese di agosto la commissione procederà con l’apertura delle buste dei concorrenti in modo da assegnare entro la fine dell’anno le 14 concessioni presenti sul territorio e dare così certezza e prospettiva agli operatori fin dalla prossima stagione balneare.

L’assessore al demanio Giuseppe Rotunno entra nel dettaglio: “Non dobbiamo dimenticare che il Comune gestisce il demanio marittimo per conto dello Stato, al quale vengono peraltro pagati i canoni. Abbiamo così cercato di garantire una ricaduta positiva anche sul nostro territorio prevedendo una premialità in termini di punteggio per quei concorrenti che si impegneranno a investire non solo sulle aree affidate, ma anche su opere pubbliche comunali e sulla difesa della costa”.

Altri importanti criteri di valutazione delle proposte presentate sono l’imprenditoria giovanile e femminile, l’impegno ad assumere personale con disabilità, l’utilizzo di materiali eco-sostenibili e di fonti di energia rinnovabile, l’esperienza maturata nel settore.

“Predisporre il bando è stato un lavoro faticoso e delicato che ha richiesto parecchia attenzione – conclude il sindaco Gandolfo – ma al tempo stesso necessario per garantire ordine, trasparenza e progettualità nel mondo del demanio marittimo e per valorizzazione ancora più le nostre spiagge e tutte le attività legate al mare”.