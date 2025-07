Spediporto Cup: terminata la fase a gironi, scattano i playoff

Genova. Si è chiusa la fase a gironi della Spediporto Cup 2025 con le partite di venerdì 11 luglio che hanno definito le classifiche di entrambi e le partecipanti ai playoff, in programma da oggi, lunedì 14, con le sfide incrociate tra le terze e le quarte classificate.ù

Nel girone A Priano Marchelli, che ha chiuso vincendo 7-5 contro Sinergy Cargo, ha confermato il primo posto, tenendo a distanza De Wave, dal canto suo vittoriosa contro Finsea che, pur battuta, è riuscita a classificarsi al quarto posto. Terza, invece, MSC, che nell’ultima settimana ha riposato.

Combattuto fino alla fine il girone B, che ha visto primeggiare PSA e Gastaldi, in testa a pari merito con 16 punti (ma con PSA prima per differenza reti) e che hanno pareggiato 5-5 anche nello scontro diretto dell’ultima giornata. Al terzo posto Cava International, mentre la quarta piazza, utile per entrare nei playoff, è andata per differenza reti a Ignazio Messina che ha chiuso a 6 punti come Saimare e Hapag Lloyd.

Da stasera, dunque, scattano i playoff. Nel primo turno si affronteranno MSC (terza del girone A) e Ignazio Messina (quarta del girone B), mentre Cava International (terza del girone B) se la vedrà contro Finsea (quarta del girone A). Il regolamento prevede che, in caso di pareggio, il passaggio del turno sia ad appannaggio delle terze classificate nella fase “regolare”.

Le vincenti di queste due partite, sfideranno le seconde dei gironi, ovvero Gastaldi e De Wave; da queste gare scaturiranno le due semifinaliste che sfideranno PSA e Priano Marchelli, vincitrici dei due gironi di qualificazione.

Tante partite, tanto divertimento, agonismo, qualità tecniche; ma il torneo è anche un’occasione importante di aggregazione. Il tutto in un’edizione della Spediporto Cup che ha registrato una straordinaria partecipazione di squadre al via (14), che conferma sempre più come rappresenti un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di calcio del settore marittimo. Un torneo organizzato con passione da Spediporto, che vede tirare le redini Amanda Del Re e Andrea Bagolini, sempre presenti al campo degli Emiliani e con il supporto di We Play Football e Uisp.

Aggiornamentie interviste sul torneo sono presenti sul profilo Instagram @spediporto_cup, sul sito Spediporto è disponibile una ricchissima gallery fotografica dei giocatori di tutte le squadre durante le partite disputate.