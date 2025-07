Spediporto Cup, Priano Marchelli batte 6-0 Cava International/S&L e vince il torneo

Genova. Priano Marchelli si conferma la squadra regina della Spediporto Cup.

Vincendo per 6-0 la finale per il primo posto contro Cava International/S&L si è, infatti, aggiudicata l’ambito trofeo, giunto alla sesta edizione, per la quarta volta consecutiva; nella finale per il terzo e quarto posto, invece, largo successo per PSA Genova che si è imposta con il risultato di 13-4 nei confronti di Ignazio Messina.

Anche alle finali non sono mancati né spettacolo né agonismo, per la gioia del folto pubblico di amici, colleghi e familiari, presenti al campo Emiliani di Genova Nervi, sede di tutti gli incontri della Spediporto Cup, rendendo l’evento un momento di condivisione sia lavorativa che personale.

La cerimonia di premiazione, introdotta dal presidente di Spediporto Andrea Giachero e supportata da due membri del gruppo giovani, ha premiato con l’ambito trofeo Priano Marchelli e consegnate le coppe anche alle altre squadre che hanno raggiunto le finali: Cava International/S&L seconda, PSA terza, Ignazio Messina quarta.

Sono stati assegnati anche molti altri riconoscimenti; il premio al capocannoniere del torneo è andato a Daniel Leon Riotti di Cava International/S&L, mentre quello per il miglior portiere a Davide Torre di Priano Marchelli. Premio per il miglior giocatore assegnato sia a Metteo Preti di Priano Marchelli che a Federico Pastorino di Cava International/S&L. Infine, premio speciale per il miglior dribblatore per Gianluca Gnecchi di PSA Genova.

“La scelta dei vincitori per i premi riservati ai singoli”, spiegano Amanda Del Re e Andrea Bagolini organizzatori del Torneo, “è stata particolarmente difficile quest’anno, vista la presenza di numerosi giocatori e portieri di alto livello”.