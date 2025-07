Operazione ad “alto impatto” in centro storico e in Darsena: controlli nelle zone dello spaccio

Genova. Operazione ad “alto impatto” questa notte tra centro storico e Darsena che ha visto l’impiego congiunto di tutte le forze di polizia, della polizia locale e di militari dell’esercito Il servizio si è svolto in coordinamento con il Comandante della Compagnia Carabinieri di Centro, competenti per zona nel turno della notte.

Durante l’attività, che si è svolta nelle zone di via di Prè e i caruggi limitrofi, ex Ghetto, Vigne e San Luca, Maddalena, Piazza Caricamento e Sottoripa, nonché della Darsena, sono stati controllati persone, veicoli ed esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e monitorare le zone di spaccio.

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, con i rispettivi team cinofili antidroga, hanno elevato sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale, nei riguardi di 5 persone, di cui 4 stranieri, di età compresa tra i 20 e i 49 anni. Sequestrati complessivamente 15 grammi di hashish e 1 dose di cocaina. I 5 sono stati segnalati alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi.

Un 26enne e un 21enne, entrambi stranieri, sono stati accompagnati in Questura e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto irregolari sul Territorio Nazionale. La loro posizione è tuttora al vaglio.

Nel corso dei controlli in zona Darsena sono stati individuate e identificate 2 persone che occupavano abusivamente un’imbarcazione ormeggiata. Personale della Guardia di Finanza ha controllato 4 esercizi commerciali, in via Gramsci e in via del Campo, rilevando 1 violazione fiscale relativa al registratore di cassa. I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno operato con la Polizia Locale controllando 2 esercizi pubblici e sanzionando 3 persone per ubriachezza molesta.

Nell’operazione sono stati impiegati 63 agenti, identificate 104 persone in totale, controllati 6 veicoli e 6 negozi.