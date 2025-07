Sottoripa, lite in un negozio per il rimborso di un tablet: commerciante colpito con un pugno

Genova. Ha minacciato un negoziante con un coltello, poi lo ha colpito con un pugno in faccia. Protagonista un uomo italiano di 62 anni che ieri sera ha rimediato una denuncia da parte della polizia.

Erano circa le 19.30 quando l’uomo è entrato in negozio di elettronica in Sottoripa chiedendo il rimborso per un tablet che aveva acquistato in precedenza. Di fronte alle rimostranze del commerciante il 62enne ha perso la pazienza e la situazione è degenerata.

Il cliente ha tirato fuori un coltello e, visto che la minaccia non sortiva l’effetto sperato, ha colpito il contendente con un pugno sul volto per poi dileguarsi.

Il negoziante ha chiamato i soccorsi e in pochi minuti sono arrivati i poliziotti delle volanti, in presidio fisso per controllare la zona. L’uomo violento è stato bloccato e denunciato per lesioni, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e possesso di arma impropria. Il coltello è stato sequestrato.