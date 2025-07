Calcinacci dalla sopraelevata, chiusi alcuni accessi a ponente: traffico a rischio caos

Genova. Allarme viabilità per Genova a causa della temporanea chiusura degli accessi di ponente della sopraelevata, interessata dal crollo di alcuni calcinacci. La disposizione è stata decisa questa notte, poco dopo la mezzanotte, quando alcuni pezzi di intonaco si sono staccati dalla struttura in zona elicoidale, il distacco ha interessato sia le carreggiate in direzione levante sia la sottostante via di Francia. Fortunatamente, nessun veicolo o pedone è stato coinvolto nell’incidente.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Genova e gli agenti della Polizia Locale hanno gestito la situazione. Per oltre due ore, i pompieri hanno rimosso il materiale instabile e a rischio di ulteriori cadute, avvalendosi anche di una piattaforma aerea. Un funzionario di guardia ha eseguito una prima valutazione tecnica, e nella mattinata di oggi, martedì 29 luglio, un tecnico del Comune effettuerà ulteriori accertamenti.

La Polizia Locale ha immediatamente chiuso una corsia per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ha modificato la circolazione nell’area. Sono state chiuse al traffico le rampe di accesso all’altezza di via A. Cantore/Fossato e la nuova rampa da Lungomare Canepa. L’accesso è invece consentito dalla rampa “Iro Lapi” all’altezza della rotatoria via Cantore/Milano/Francia, dalla vecchia rampa di immissione dal Ponte Elicoidale e dal Casello di Genova Ovest, sebbene con un restringimento a una sola corsia.

Corsa contro il tempo per gli interventi, visto che la situazione potrebbe degenerare: oggi sono previsti diversi arrivi e diverse partenze al Terminal Traghetti. Per gestire il traffico, presidio rafforzato dalla polizia locale sul posto.

Nel frattempo via Fieschi “bassa” rimane chiusa al transito veicolare all’altezza della via Carducci sempre per una caduta di calcinacci. Da piazza Dante – per raggiungere via Cinque Dicembre direzione XII Ottobre piazza Corvetto – è possibile proseguire fino in Via XX Settembre dove una pattuglia consentirà la svolta in Via Cinque Dicembre