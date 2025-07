Sociale, l’assessora Lodi in tour negli ambiti territoriali sociali dei nove Municipi

Genova. È iniziato dalla Media Val Bisagno e dal Centro Est il tour dell’assessora al Welfare Cristina Lodi negli ambiti territoriali sociali dei nove Municipi genovesi.

“Ho iniziato queste visite per ringraziare le operatrici e gli operatori amministrativi e sociali, che quotidianamente presidiano il territorio, e per ascoltare le loro esigenze, le loro proposte, indispensabili per gettare le basi di grandi progettualità che rispondano alle reali richieste dei territori e dei quartieri – ha dichiarato Lodi –. Sono visite informali, che intendo proseguire nei prossimi giorni toccando tutti i Municipi, molto utili per avere un contatto diretto con chi ogni giorno opera sul campo del sociale”.

“Gli Ats – prosegue l’assessora – sono realtà strategiche, antenne del sociale nei municipi, che devono tornare a essere valorizzate e messe al centro di una coprogettazione che veda coinvolto il terzo settore e tutti coloro che vorranno contribuire. In un piano straordinario di progettazione sociale gli Ats devono essere valorizzati essendo luoghi di riferimento per le famiglie, le cittadine e i cittadini, un punto di riferimento imprescindibile con grandi professionalità di esperienza consolidata. Nelle prossime settimane incontrerò i presidenti di Municipio per rafforzare e implementare le sinergie di lavoro attraverso anche gli Ats”.