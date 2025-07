Sicurezza in centro storico, primi passi del Comune: più controlli e presidi nel Ghetto

Genova. A pochi giorni dall’assemblea pubblica che si è tenuta in centro storico per parlare delle problematiche e delle criticità della città vecchia, dal Comune arriva un primo segnale di apertura alle richieste di residenti e associazioni.

Sicurezza in centro storico, le nuove misure

Al centro piazza del Roso, dove verrà ridotto l’orario di apertura del servizio Drop-in fino alle ore 20, sarà predisposto un presidio della polizia locale davanti alle scuole dell’infanzia di via San Filippo negli orari di apertura e chiusura e sarà aumentata la presenza delle forze dell’ordine allargandosi all’intera zona del Ghetto.

Le misure sono state adottate dagli assessorati al Welfare e alla Sicurezza urbana del Comune di Genova, di concerto con il Municipio I Centro Est. Nel corso dell’assemblea del 29 giugno associazioni e residenti avevano sottolineato le condizioni di scarsa vivibilità di residenti, commercianti e frequentatori del quartiere, il dilagare dello spaccio e la necessità di prendere in carico le persone dipendenti da sostanze stupefacenti.

Proprio piazza del Roso, inoltre, è stata scelta dal Municipio Centro Est come sede di una serie di incontri a tema letterario che puntano a far rivivere la zona attraverso la presentazione di libri.

Istituito un tavolo socio-sanitario

“Si tratta delle prime azioni di risposta a istanze provenienti dal territorio, legate anche a una situazione che si è venuta a creare per le scelte fatte dalla precedente Amministrazione – hanno fatto sapere l’assessora Cristina Lodi e la collega Arianna Viscogliosi insieme alla presidente del Municipio I Centro Est Simona Cosso – Mettere un primo punto sulle problematiche di piazza del Roso è certamente importante, così come è altrettanto importante andare a ricreare quel clima di collaborazione e tolleranza, ma anche di visione, verso una dimensione territoriale di comunità su cui siamo fermamente convinte si debba lavorare insieme alle persone”.

Le ulteriori richieste avanzate durante l’assemblea e relative alla sicurezza in centro storico e alla vivibilità saranno al centro del tavolo socio-sanitario che si terrà in prefettura e delle prossime commissioni permanenti del Municipio I Centro Est, attraverso il coinvolgimento diretto delle associazioni che hanno ricevuto il mandato dall’assemblea pubblica di fine giugno.