Sestri Ponente, minaccia i clienti di un locale con un cutter: denunciato

Genova. A Sestri Ponente un 34enne armato di cutter è stato denunciato dall polizia di Stato per i reati di minacce aggravate, getto di cose, porto d’armi od oggetti atti ad offendere e violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, non residente in Liguria, era in evitente stato di ebbrezza e, armato di cutter, aveva minacciato i gestori e i clienti di un’osteria.

Per futili motivi ha litigato con i proprietari del locale per poi minacciarli con il taglierino, dopodiché è uscito in strada e ha cercato di colpire con dei calci le moto in transito schiaffeggiando, senza motivo, il conducente di una moto. Non contento ha lanciato il bicchiere in direzione di uno scooter in transito, per fortuna senza colpirlo.

La furia del 34enne è stata interrotta dall’arrivo immediato degli agenti di una volante dell’ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico attorno alle 21:30.

L’uomo denunciato e sanzionato amministrativamente per ubriachezza, è stato messo a disposizione dell’ufficio Anticrimine per eventuale emissione di misure di prevenzione.