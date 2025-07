Sestri Levante, il sindaco Solinas revoca le deleghe all’assessore Ianni. L’opposizione attacca

Il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas (nella foto), ha revocato le deleghe all’assessore Giuseppe Ianni (Commercio, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo, Agricoltura, Promozione e Marketing territoriale, Eventi, Città del Vino).

“Con il consiglio comunale del 12 giugno – spiega il sindaco – si è verificata l’uscita dalla maggioranza di alcuni componenti del gruppo consiliare ‘Sestri per tutti – dal mare alle frazioni’, i quali hanno dato vita a un nuovo gruppo esterno. Poiché la figura dell’Assessore Ianni risulta, anche per sue stesse reiterate affermazioni, strettamente legata a queste persone, non avendo ricevuto sue spontanee dimissioni, dopo un articolato confronto con i gruppi di maggioranza, venendo a mancare i presupposti fiduciari che hanno portato all’incarico, ho proceduto a firmare l’atto di revoca. Ringrazio comunque l’avvocato Ianni per il lavoro svolto”.

Al momento non sono previste redistribuzioni delle deleghe che restano al sindaco.

Attacca l’opposizione Progresso per Sestri: “Apprendiamo da notizie di stampa del rimpasto di giunta dell’amministrazione Solinas, che perde un altro importante tassello con la cacciata dell’assessore al turismo e commercio Giuseppe Ianni. Il nostro gruppo intende rendere l’onore delle armi all’assessore uscente. Pur nella diversità di vedute amministrative, in questi due anni abbiamo apprezzato il suo improduttivo tentativo di cercare di portare la giunta Solinas su posizioni più vicine al comparto del turismo e del commercio, uscendo dalla logica punitiva e proibizionista che pervade ormai tutta questa Amministrazione comunale. Cade quindi oggi l’ultima foglia di fico di questa giunta, ormai appiattita sulle posizioni talebane di alcuni consiglieri e arroccata sull’unica forza politica che li rappresenta: la Lega di Salvini. Ricordiamo al sindaco che dopo aver perso nel mese di giugno l’appoggio di Claudio Muzio – suo mentore e consigliere più votato della sua ex maggioranza – ormai conta soltanto sul 16% dei voti raccolti al primo turno due anni fa. Un’Amministrazione minoritaria, ben rappresentata dall’assenza di idee degli ormai solo otto consiglieri comunali che la sostengono. Dobbiamo però darle atto sindaco, di non aver sbagliato proprio tutto. Negli ultimi mesi molte volte ha portato avanti iniziative proposte e sollecitate dal nostro gruppo consiliare a mezzo stampa. Non ultima, la decisione di procedere ad un rimpasto di giunta dopo i nostri comunicati dei giorni scorsi. Si ricorda? Siamo la ‘isterica rumorosa minoranza’ che chiedeva delle dimissioni per l’Andersen Festival. Guardando i fatti di queste ore, come sempre, avevamo ragione noi. A questo punto, le forniamo un ultimo consiglio, sperando per la città che voglia ascoltarlo come i precedenti. Si dimetta, lei e quegli otto sparuti consiglieri (sarebbe troppo chiamarla maggioranza di governo) che per adesso ancora la sostengono in consiglio comunale. Vedrà che anche questa è la scelta giusta, per il bene di Sestri Levante”.

Il commento di Giuseppe Ianni

“Ieri sera, alle ore 23:07, mi è stata notificata una PEC contenente la revoca – firmata dal sindaco Solinas – dell’incarico di assessore a Turismo, Commercio, Attività Produttive, Eventi, Sviluppo Economico, Promozione e Marketing territoriale, Agricoltura, Città dell’Olio e Città del Vino – dichiara Giuseppe Ianni dopo la revoca dell’incarico di assessore comunale di Sestri Levante da parte del sindaco Francesco Solinas – La mia colpa? Come ha messo nero su bianco il sindaco, è quella di essere legato – ed è per me un titolo di vanto – al consigliere Claudio Muzio, uscito dalla maggioranza nelle scorse settimane. Sono orgoglioso di aver messo tutto il mio impegno in questi due anni al servizio della città, pur in una situazione di Giunta e di maggioranza sulla quale avrò modo di tornare nei prossimi giorni. Posto di fronte all’alternativa se mantenere la poltrona o tradire persone a cui mi legano rapporti di amicizia, stima, collaborazione e gratitudine, a differenza di altri ho scelto la lealtà, ben consapevole di quello a cui sarei andato incontro e che ieri notte si è concretizzato. Prosegue il mio impegno per Sestri Levante, in altre forme e con la stessa determinazione e passione, con l’unico obiettivo di perseguire il bene della città”.

Il commento di Claudio Muzio

“Prendo atto della decisione del sindaco Solinas di revocare l’incarico di assessore all’avv. Giuseppe Ianni, con l’imputazione di essere legato alla mia persona da un rapporto di stima e affetto reciproco – dichiara Claudio Muzio, consigliere comunale di Sestri Levante, capogruppo di “Sestri nel cuore” – Mi sembra, in tutta onestà, una motivazione disarmante e imbarazzante, messa per iscritto nel decreto e nel comunicato stampa da un sindaco ormai delegittimato, che pietisce a destra e a manca aiuti e sostegno a un progetto ormai fallito, che avrebbe come unica soluzione dignitosa quella delle sue dimissioni per rimettersi al giudizio dei cittadini, per dare loro la possibilità di valutarne l’operato e la consistenza amministrativa. Ma per un gesto del genere occorrerebbe una statura politica che il sindaco Solinas evidentemente non ha, come era già chiaro da tempo. Il futuro parlerà per tutti, sia all’interno che all’esterno del Consiglio Comunale”.