Sestri Levante: evento in piazza il 12 luglio contro il riarmo e per la pace

Sestri Levante. Il Gruppo Territoriale Tigullio e Valli, su iniziativa nel Network Giovani locale del Movimento 5 Stelle, scende in piazza a Sestri Levante per dire No al riarmo e alla guerra, e per chiedere un futuro fondato sulla pace, la giustizia e i diritti umani.

L’iniziativa pubblica si terrà sabato 12 luglio dalle 9 alle 13 in piazza della Repubblica a Sestri Levante e sarà un’occasione per informare, confrontarsi e raccogliere adesioni intorno a due battaglie che i promotori ritengono centrali: “Contro il piano di riarmo del governo, che sottrae risorse a sanità, scuola, lavoro e ambiente; Contro i bombardamenti su Gaza e il genocidio in corso, chiedendo una presa di posizione netta dell’Italia per il riconoscimento dello Stato di Palestina e la fine della complicità militare con Israele”.

‘Finanziateci il futuro, non la guerra!’ sarà il messaggio della giornata, con volantinaggi, materiali informativi e la presenza di attivisti impegnati per una politica estera più equa, pacifica e solidale.

Il gruppo chiede: Lo stop alla compravendita di armi con Israele; Lo stop alle esercitazioni militari congiunte; Sanzioni contro il governo Netanyahu; Il cessate il fuoco immediato e l’ingresso libero di aiuti umanitari; La liberazione di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi.