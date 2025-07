Truffe del “re delle televendite”: Giuseppe D’Anna e i due figli graziati dalla prescrizione

Genova. Tutti assolti o prosciolti, in gran parte grazie alla prescrizione i 9 imputati del processo contro il “re delle televendite” D’Anna.

La sentenza di primo grado è arrivata questa mattina, nove anni dopo gli arresti per una serie di vicissitudini giudiziarie e la maggior parte dei reati si sono nel frattempo prescritti. Si chiude così la maxi inchiesta nei confronti del “re delle televendite” Giuseppe D’Anna, dei figli Ruben e Joanna Golabek e di altri sei imputati.

La sentenza e i reati contestati

I principali tre imputati erano accusati di associazione per delinquere, aggravate nel caso dei due figli, ma i giudici hanno valutato che quell’associazione è effettivamente stata posta in essere solo fino al 2014. Sul periodo successivo che culminò con le misure cautelari del dicembre del 2016 (Giuseppe D’Anna e il figlio Ruben finirono ai domiciliari), i reati secondo i giudici non sono stati sufficientemente provati, visto che gli accertamenti dei militari dell’Arma erano terminati due anni prima. Per il padre era stato lo stesso pm a chiedere il proscioglimento per intervenuta prescrizione, mentre per i figli (difesi dall’avvocato Nicola Scodnik) aveva chiesto la condanna, ma anche per loro è scattata la prescrizione. Stessa sorte avevano già subito le truffe che secondo l’accusa sarebbe andata avanti per oltre 30 anni. Su alcuni reati invece è stata pronunciata sentenza di assoluzione.

L’indagine sui gioielli venduti in tv dal re delle televendite e dai figli

L’indagine, condotta dalla sezione di pg aliquota carabinieri della Procura di Genova aveva scoperto che la famiglia D’Anna comprava monili scadenti in Asia e li rivendeva in tv spacciandoli per ottimi affari. Secondo gli inquirenti, l’attività andava avanti da 35 anni, da quando negli anni 80 Giuseppe D’Anna cominciò a affacciarsi nel mondo delle televendite di preziosi, creando lentamente un grande giro d’affari. I militari erano arrivati a mettere insieme fino a cento denunce da tutta Italia. Con i soldi che guadagnavano con le televendite, secondo gli investigatori, aprivano anche compro oro dove potevano ricevere gioielli che poi avrebbero rivenduto in tv. I periti avevano stimato che il vero valore dei monili era il 30% in meno di quello con cui venivano venduti.

Alcuni dei gioielli venduti in tv

L’inchiesta però aveva subito una serie di stop giudiziari: per due volte gli atti erano tornati al pm per questioni procedurali e in udienza preliminare erano cambiati ben tre giudici. Così è scattata la mannaia della prescrizione. L’unico ad aver patteggiato una pena, era stato un notaio savonese accusato di falso ideologico per non aver segnato alla Uic antiriciclaggio alcune operazioni sospette dei suoi clienti.

10 milioni di beni confiscati che ora potrebbero tornare alla famiglia D’Anna

Di quell’inchiesta restano solo le confische, passate in giudicato nel 2022, di numerosi beni immobili, conti correnti e società come misura di prevenzione. Una decisione che ha percorso un binario parallelo al processo penale e che oggi, invece potrebbe essere rimessa in discussione.

Gli avvocati dei principali imputati infatti (assistiti fra gli altri da Nicola Scodnik, Andrea Costa e Aldo Nappi) appena la sentenza di oggi sarà definitiva proveranno a chiedere una revisione di quella misura di prevenzione con l’obiettivo di restituire ai loro clienti ville, appartamenti e soldi, per un totale di 10 milioni di euro.