Scuola, piano del governo da 48mila assunzioni: in Liguria 1500 ma per i sindacati non basta

Genova. 48504 assunzioni per la scuola di cui 1566 in Liguria. Il ministero dell’Istruzione Giuseppe Valditara lo ha definito il “più grande piano assunzioni fatto nella scuola da 20 anni a questa parte”. Quasi 55mila nuovi insegnanti entreranno in ruolo a settembre, molti dei quali dopo anni di precariato. Firmato ieri il decreto con il piano assunzioni per i docenti di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025-2026.

Il governo prevede l’assunzione di 48.504 docenti, di cui 13.860 sul sostegno, a cui si aggiungeranno 6.022 insegnanti di religione cattolica grazie a un concorso bandito nel 2024.

Per i posti di sostegno, il ministero ha specificato che i posti non assegnati tramite concorso saranno offerti ai docenti specializzati iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. Se nella propria provincia non ci saranno più cattedre, potranno concorrere per i posti rimasti in altre province o regioni.

Uno dei problemi della Liguria, negli ultimi anni, era l’assenza di persone in graduatoria, in particolar modo nel settore del sostegno. Secondo il ministro, in quel caso, entreranno i vincitori di concorso visto che per le nuove assunzioni si attingerà per un 50% alle graduatorie e per un 50% ai concorsi. Il timore dei sindacati è che si risolverà, come sempre, assumendo precari. Con in più la “novità” della possibile conferma per tre anni a opera, però, delle famiglie.

Sindacati tiepidi sul piano assunzioni

Secondo i sindacati del settore c’è poco da festeggiare relativamente al piano assunzioni nella scuola: gran parte dei docenti che si immagina come “nuovi assunti” sono da anni precari e supplenti. Secondo la Cgil, i precari oggi sono 200mila, mentre per il ministero sono 150mila.

“Sono assunzioni che vengono dai concorsi, noi ci auguriamo però che in futuro ce ne siano di più sui posti di sostegno, perché abbiamo un grave problema, quello del precariato, soprattutto sui posti di sostegno. Aggiungo, oltretutto, che come accaduto negli anni passati, il rischio è che gran parte di queste cattedre restino vacanti per mancanza di aspiranti”, è il commento del coordinatore nazionale della Gilda, Vito Castellata.

Giuseppe D’Aprile, segretario Uil Scuola, aggiunge: “Le immissioni in ruolo sono positive, ma non risolvono il problema del precariato che è più che raddoppiato dal 2015 a oggi, passando da 126.679 a quasi 286.000 contratti a termine”.

48mila immissioni in ruolo, a fronte di 90mila posti liberi in organico di diritto.a questo si aggiungono i circa 160mila posti autorizzati in organico di fatto che continueranno a essere coperti da precari, e i contratti di supplenza che per il prossimo anno scolastico, così come per il precedente, saranno oltre 250 mila”, attacca la Cgil.

Piano assunzioni scuola Valditara, cosa succede adesso

In base alla ripartizione delle possibili assunzioni fra i diversi uffici scolastici regionali (e che vede in Liguria l’arrivo di 1566 insegnanti sugli oltre 48500 previsti) agli stessi spetta definire in dettaglio quante potranno essere le nomine in ruolo per ciascuna tipologia di posto e classe di concorso nei diversi ordini e gradi scolastici.

La gestione delle operazioni si presenta piuttosto complessa per la notevole varietà delle graduatorie da cui sarà possibile assumere: non ci sono soltanto, infatti, le graduatorie di merito degli ultimi concorsi e le GAE, ma è prevista anche l’assunzione dagli elenchi degli idonei di precedenti prove concorsuali, mentre si conferma, per i posti di sostegno, la possibilità di assumere dalla I fascia delle GPS con contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo.

Il decreto stabilisce il termine del 31 luglio per l’assegnazione della sede ai docenti assunti su posto comune, fatti salvi gli eventuali scorrimenti per rinunce. Sui posti di sostegno, il termine del 31 luglio deve invece intendersi comprensivo anche degli scorrimenti a seguito di rinunce pervenute.

Per quanto concerne, infine, le assunzioni a tempo determinato finalizzate al ruolo (solo per posti di sostegno) dalle GPS di I fascia, le operazioni dovranno svolgersi a partire dal 1° agosto e fino al 13 agosto, termine entro cui dovranno essere conclusi anche gli scorrimenti per eventuali rinunce.

Gli aspiranti presentano a tal fine la relativa istanza di partecipazione alla procedura a partire dalle 10 del 17 luglio fino alle 14 del 30 luglio.