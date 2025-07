Sanità, prorogate le graduatorie per gli Oss. Pastorino: “Così evitiamo il blocco del turnover”

Genova. Via libera alla proroga per un anno delle graduatorie per l’assunzione di operatori socio-sanitari in Liguria, in attesa dei nuovi concorsi. La legge, presentata da Gianni Pastorino della Lista Orlando, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.

“Una decisione che non era affatto scontata, ma che oggi diventa una potenzialità per il servizio sanitario pubblico e una speranza concreta per centinaia di persone. Una scelta condivisa da tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione. E di questo voglio ringraziare tutti i colleghi consiglieri”, commenta Pastorino.

“È un segnale forte – prosegue – perché quando le istituzioni riescono a riconoscere insieme il valore di una battaglia giusta, il risultato è ancora più solido. Stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori che non chiedono un favore: chiedono solo che venga rispettato un diritto maturato con studio, sacrificio e impegno. Chiedono di poter lavorare in un servizio sanitario pubblico che ha un bisogno disperato di risorse umane.

Abbiamo bisogno di queste persone – sottolinea il consigliere della Lista Orlando – perché la sanità ligure è in affanno. Perché tenere in vita queste graduatorie significa evitare il blocco del turnover. E soprattutto significa non sprecare energie, competenze. È un atto di rispetto verso chi ha creduto nel pubblico. E un atto di responsabilità verso chi deve farlo funzionare.

“Oggi abbiamo dimostrato che si può fare politica guardando in faccia la realtà e rispondendo a bisogni veri. Il nostro servizio sanitario ha bisogno di stabilità, di assunzioni vere e tempestive. Questa proroga è un tassello importante. Ora bisogna continuare su questa strada, senza ambiguità e senza perdere altro tempo”, conclude.