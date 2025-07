San Teodoro, ecco l’area esterna del Centro del riuso: ci sono anche ombrelloni e nebulizzatori

Genova. È stata inaugurata questo pomeriggio l’area esterna attrezzata del Centro del riuso e del riparo “Surpluse” di via Bologna, a San Teodoro: uno spazio aperto a tutti, per offrire alla cittadinanza un luogo di sosta, incontro e partecipazione, con ombrelloni, nebulizzatori, sedie e la possibilità di organizzare eventi e attività, che saranno a disposizione dei visitatori, grazie ad un allestimento semplice ma funzionale, pensato per valorizzare il ruolo del Centro come presidio culturale e sociale del quartiere.

L’iniziativa è promossa da Assoutenti Liguria nell’ambito del Patto di Collaborazione con il Comune di Genova, Ceas, Municipio II Centro Ovest e Amiu Genova.

“L’inaugurazione di questa nuova area esterna al Centro del Riuso – dichiara l’assessora al Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin – rappresenta un passo importante per rendere questo spazio ancora più aperto, accogliente e vivo. Un luogo pensato per offrire alla cittadinanza un punto di sosta e di incontro, che diventa un vero e proprio riferimento per il quartiere. Al Centro del Riuso si portano avanti valori concreti che promuovono un modello sostenibile di consumo, di rispetto per l’ambiente e di economia circolare dal basso. L’apertura garantita da Assoutenti Liguria è un’opportunità concreta per coinvolgere sempre più cittadini, creando occasioni di scambio, formazione e socialità e questo spazio rinnovato ci ricorda che il riuso non è solo una buona pratica ecologica, ma anche un gesto culturale, educativo e collettivo”.

L’inaugurazione è stata l’occasione per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione, con il monologo teatrale “Una partigiana di nome Tina“, a cura di Milena Lanzetta e il coro del Circolo UniAuser San Teodoro, per omaggiare la figura di Tina Anselmi, partigiana e prima donna a ricoprire il ruolo di Ministro della Repubblica Italiana. E ancora, letture dei brani della Costituzione, e di alcune lettere dei condannati a morte della Resistenza.

Fino al 30 settembre, il Centro sarà animato da attività, incontri e proposte pensate per tutte le età: domani, martedì 22 luglio, alle 18, si terrà un “Corso di compostaggio domestico” organizzato da Amiu, ad ingresso gratuito. Poi, laboratori per bambini e ragazzi dedicati al riuso, alla corretta alimentazione e infine intrattenimento con giochi da tavolo, letture di libri e un incontro sull’intelligenza artificiale.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare lo 010/540256 o scrivere a centrodelriuso@assoutenti.liguria.it