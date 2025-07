San Martino, equipe multidisciplinare opera ragazza con urgenza: dimessa riesce a sostenere la maturità

Genova. Una giovane ragazza di 18 anni è potuta tornare sui banchi di scuola per sostenere l’esame di Maturità grazie ad un tempestivo e straordinario lavoro di squadra. Arrivata in Pronto Soccorso dopo un episodio sincopale con perdita di coscienza, alla paziente è stata diagnosticata un’embolia polmonare massiva, una condizione ad alto rischio di mortalità.

Immediatamente assistita da un’equipe multidisciplinare composta da chirurghi vascolari, cardiologi, cardiochirurghi e radiologi interventisti, la giovane è stata trasferita in sala operatoria. Qui, grazie all’attivazione di una macchina mininvasiva per la circolazione extra-corporea, è stata sottoposta con successo ad un delicato intervento di rimozione percutanea dei coaguli all’interno dei vasi sanguigni del polmone.

“Questo eccezionale risultato è frutto di un perfetto coordinamento, che ha garantito un rapido intervento chirurgico e una gestione post-operatoria efficace, anche grazie al successivo supporto di pneumologi interventisti e della medicina trasfusionale per il controllo della coagulopatia – si legge nella nota stampa del policlinico – Un esempio di eccellenza e collaborazione nella gestione delle emergenze sanitarie, che certifica ancora una volta il ruolo del San Martino quale hub regionale per l’alta complessità”.

“Grazie al tempestivo intervento e alla professionalità di una équipe multidisciplinare, questa giovane ragazza ha potuto affrontare un momento importante della sua vita: l’esame di Maturità – commenta l’Assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò – Un risultato reso possibile dal lavoro di squadra e dall’impegno di medici, infermieri e operatori sanitari, che hanno saputo agire con prontezza in una situazione di estrema emergenza. Ancora una volta, l’Ospedale San Martino conferma il suo ruolo di riferimento regionale per la gestione delle patologie ad alta complessità. Colgo l’occasione per augurare alla giovane paziente un pieno ritorno alla vita e un percorso di studi ricco di soddisfazioni”.

“Siamo orgogliosi di poter condividere il successo di un intervento che non solo ha salvato una vita, ma ha permesso a una giovane ragazza di 18 anni di superare un momento di grande difficoltà e tornare a vivere una delle esperienze più importanti della sua vita: l’esame di Maturità – afferma il Direttore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino Marco Damonte Prioli – La tempestività e la professionalità con cui i nostri professionisti hanno affrontato questa emergenza sono la dimostrazione di un lavoro di squadra impeccabile. Il nostro ospedale, come hub regionale per l’alta complessità, si conferma un punto di riferimento per la gestione delle situazioni sanitarie più delicate”.