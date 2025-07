Sampdoria, mercato fermo e poche ambizioni. Manfredi: “L’obiettivo è cercare di stare più tranquilli“

Promesse e premesse. In casa Sampdoria non sembrano esserci né le prime né le seconde. Da chi gestisce un club con il blasone dei blucerchiati in Serie B ci si aspetta che perlomeno parli apertamente di playoff. Per i quali, come già sottolineato su Genova24, non serve un’impresa in quanto basta arrivare un pochino più su delle metà della classifica, ottavi.

Poca chiarezza, mercato fermo

Evidentemente, però, pure questo sembra troppo per la Sampdoria attuale. In effetti, anche le premesse non sembrano le migliori visto che al 31 luglio non si sa ancora quanti dei calciatori che Donati sta allenando rimarranno ed è vuota la casella “arrivi”. Se poi si tratta di semplice autocensura verbale, di una maschera precauzionale, dopo la shock della scorsa stagione sarà il campo a svelarlo. È questa la speranza dei tifosi. La squadra dello scorso anno ha sbagliato tanto, vero, ma i giocatori non erano di certo inferiori a quelli di molte altre compagini.

Al ribasso

“Siamo in costruzione. L’obiettivo di quest’anno è cercare di stare più tranquilli”. Questo il commento di Matteo Manfredi alla pubblicazione del calendario di Serie B ieri sera a Mantova. La tranquillità è certamente un aspetto fondamentale che è mancato l’anno scorso fin dalle prime fasi, ma più che un obiettivo dovrebbe essere un requisito per raggiungere un traguardo prefissato.

I mantra del mister

Anche mister Massimo Donati ha commentato il calendario, che vedrà i blucerchiati esordire a Marassi nel weekend del 23/24 agosto contro il Modena dell’ex Sottil. La partita non sarà di sabato perché è già in programma Genoa-Lecce alle 18,30.

“In campo bisogna andare forte, sempre, dalla prima all’ultima giornata e stiamo lavorando per questo – commenta il mister ai microfoni del club -. È un luogo comune ma la penso davvero così: dobbiamo incontrarle tutte e starà a noi farci trovare pronti fin dall’inizio. Cominceremo in casa, davanti al nostro pubblico, e questo deve essere un punto di forza nel nostro cammino. Un cammino da affrontare tutti uniti, nella stessa direzione, con armonia e un gruppo solido, che si impegna, suda e fatica per un unico obiettivo”.

Tifosi unica certezza

La nota positiva dell’estate è senza dubbio la risposta della tifoseria. Ieri si è superata la soglia dei 10.000 abbonamenti. Oggi alle 17,30 è in programma la seconda amichevole a Temù dopo il test contro la Nuova Camunia. Match che vedrà come avversaria il Sant’Angelo, squadra che milita nel campionato di Serie D.

Rumor da Roma

A testimonianza dello stallo anche pochissime voci di mercato. Da questa mattina però rimbalza l’indiscrezione di un possibile interesse della Sampdoria per il centrocampista Luigi Cherubini. Di proprietà della Roma, lo scorso anno ha giocato nella Carrarese. Ala sinistra o, all’occorrenza, trequartista, ha totalizzato 34 presenze siglando 3 goal e fornendo 5 assist.