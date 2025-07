Sampdoria, una maglia in edizione limitata per celebrare la conquista della Coppa Italia nel 1985

Genova. A quarant’anni dall’anniversario del primo trofeo conquistato dalla Sampdoria, la Coppa Italia 1984/1985, la società blucerchiata ha messo sul mercato una maglia celebrativa in edizione limitata.

Il 3 luglio 1985 la Sampdoria si affermò sul Milan nella finale di ritorno: 2-1 il punteggio finale con reti di Mancini su rigore al 41′ e Vialli al 61′. Un sigillo dopo la vittoria dell’andata il 30 giugno per 0-1 con rete di Souness.

Per ricordare quel successo che sancì di fatto l’inizio del ciclo di vittorie della Sampd’oro di Paolo Mantovani, ecco la maglia. Realizzata da Macron in 500 pezzi, ispirata all’estetica dell’epoca, è un pezzo da collezione.

Confezionata in una preziosa box, la maglia limited edition Coppa Italia 1984/85 è già disponibile a SampCity (lo store blucerchiato in via XX Settembre) e sull’e-commerce ufficiale del club e di Macron.