Sampdoria, la squadra Woman non sarà iscritta alla Serie B

Genova. Era nell’aria e il comunicato ufficiale è arrivato nel tardo pomeriggio di venerdì 4 luglio. La Sampdoria comunica che, “nell’ambito di una più ampia revisione strategica e organizzativa finalizzata alla sostenibilità economica e al consolidamento del club, la Sampdoria Women non verrà iscritta al campionato di Serie B Femminile 2025/26″.

In sostanza il club, trovandosi in difficoltà economica, ha deciso di concentrarsi sulla squadra maschile. Le Woman, dopo una salvezza conquistata con grande caparbietà due anni fa, quando anche in quel caso era a rischio la loro sopravvivenza, quest’anno sono retrocesse.

“Una scelta complessa e dolorosa − si legge nella nota − maturata nel contesto di sostenibilità finanziaria che la società sta affrontando con senso di responsabilità e visione di lungo periodo. Una decisione assunta anche con profondo rispetto per quanto è stato costruito in questi anni e con il forte desiderio di continuare a coltivare il calcio femminile blucerchiato”.

A giudicare dalle parole successive sembra esserci uno spiraglio per un arrivederci: “La Sampdoria Women infatti non si ferma. Il progetto sportivo ripartirà, mantenendo viva la passione, lo spirito competitivo e l’impegno che hanno sempre contraddistinto le nostre ragazze. Sarà garantita inoltre l’attività del settore giovanile, cuore pulsante del futuro femminile doriano”.

Infine il messaggio alle atlete, ai tecnici, ai collaboratori, ai tifosi e alle famiglie “che hanno accompagnato questo percorso con dedizione e orgoglio va il nostro più sentito ringraziamento. Il nostro impegno per una Sampdoria sempre più inclusiva, solida e sostenibile continua, con la ferma volontà di ricostruire – passo dopo passo – un futuro all’altezza della nostra storia e dei nostri valori”.