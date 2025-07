Sampdoria, il CEO Fredberg cerca l’assistente personale su LinkedIn

Assistente personale cercasi. Il CEO dell’area Football della Sampdoria Josep Fredberg cerca il suo braccio destro. E lo fa tramite il noto social network per ricerca di lavoro LinkedIn. Una scelta inconsueta che sembra testimoniare la volontà del dirigente danese di guardare oltre il circolo chiuso dei più o meno soliti volti noti nell’ambiente.

L’annuncio, pubblicato sulla pagina LinkedIn della Sampdoria e rispostato dallo stesso dirigente, ha riscosso fin da subito un grande successo. Pubblicato intorno alle ore 10 di questa mattina, in meno di un’ora ha fatto già registrare quasi 100 candidature.

I requisiti, chiaramente, non sono per tutti. Fondamentale la conoscenza dell’italiano come lingua madre, lingua su cui il dirigente deve ancora lavorare, e dell’inglese. Tra le mansioni anche quella di traduttore e di inteprete. Dovendo lavorare a livello internazionale, la conoscenza di altri idiomi è gradita. Tra le qualifiche, l’esperienza nel calcio viene definita chiaramente come un plus ma non è un requisito vincolante.

L’annuncio, scritto in inglese, inizia così: “Stiamo cercando un assistente personale (PA) altamente organizzato, discreto e proattivo che supporti il nostro CEO area Football nelle operazioni quotidiane di un ambizioso club calcistico di livello internazionale. Si tratta di un ruolo fondamentale al centro delle operazioni sportive del club, che richiede eccellenti capacità comunicative, attenzione ai dettagli e la capacità di lavorare in un ambiente dinamico e altamente performante“.

Queste, invece, le mansioni che si andranno a coprire:

• Supporto amministrativo: gestire l’agenda del CEO, inclusi incontri, chiamate, organizzazione dei viaggi ed eventi.

• Gestione della comunicazione: mantenere i contatti con i reparti interni e gli stakeholder esterni.

• Viaggi e logistica: coordinare tutti gli aspetti dei viaggi nazionali e internazionali, inclusi itinerari, visti, alloggi e organizzazione degli incontri.

• Coordinamento degli incontri: preparare gli ordini del giorno, redigere i verbali e dare seguito alle azioni da intraprendere emerse dagli incontri chiave (trasferimenti, reclutamento, pianificazione strategica).

• Gestione dei documenti: redigere, revisionare e gestire documenti e corrispondenza.

• Traduzione/interpretariato (ove applicabile): fornire supporto linguistico durante le riunioni o nelle comunicazioni scritte, ove necessario.

• Progetti ad hoc: supportare i reparti interni nella pianificazione e nell’esecuzione di eventi, camp di allenamento e processi di inserimento dei giocatori.

• Riservatezza: gestire le informazioni sensibili con la massima discrezione e mantenere il massimo livello di professionalità.

(tradotto dall’inglese dell’annuncio originale ndr)