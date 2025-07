Sampdoria, i convocati per il ritiro a Ponte di Legno

Ultimo giorno di lavoro a Bogliasco per la Sampdoria 2025/26 in questa fase pre-ritiro. I blucerchiati di Massimo Donati si sono suddivisi tra palestra e campo per una sessione mattutina atletico-tecnica sul campo principale del “Mugnaini”. Poi, partenza per il ritiro di Ponte di Legno (Alta Valle Camonica)

I convocati

Portieri: Ghidotti, Ravaglia, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Diop, Ferrari, Giordano, Ioannou, Malanca, Papasergio, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Depaoli, Girelli, Meulensteen, Ricci, Vieira.

Attaccanti: Coda, Forte, Leonardi, Ntanda, Paratici, Sekulov, Tutino.