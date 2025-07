Sampdoria, i blucerchiati battono il Sant’Angelo nella seconda amichevole

Seconda amichevole per la Sampdoria dopo quella contro la Nuova Camunia. Questa volta un test più probante contro il Sant’Angelo Lodigiani, squadra che milita nel campionato di Serie B.

Mister Massimo Donati schiera i blucerchiati con il modulo 4-2-3-1. In porta Ghidotti. Al centro della difesa capitan Ferrari insieme a Riccio. Largo a destra Depaoli e largo a sinistra Giordano. Davanti alla difesa Bellemo e Ricci. Sekulov a sinistra, Meulensteen al centro e Benedetti a destra nel terzetto a sostegno della prima punta Coda.

Ed è proprio Coda a realizzare di testa il proposito di Donati che vuole un atteggiamento deciso e grintoso fin dai primi minuti di gioco. Il bomber toscano dopo pochi minuti insacca di testa il goal dell’1 a 0 su cross di Meulensteen. Al 14′ il Sant’Angelo sfrutta al meglio un calcio d’angolo e la distrazione difensiva della Sampdoria pareggiando con Dioh, abile nell’anticipare Depaoli. La Sampdoria ripassa in vantaggio al 23′ con un goal di Riccio, abile nel battere a rete dopo la punizione calciata da Giordano. Una manciata di minuti dopo però il Sant’Angelo va vicino al pareggio nuovamente su calcio d’angolo. Tris della Sampdoria con Coda su rigore al 28′. Il portiere intuisce ma il tiro è basso e ben angolato. Penalty conquistato per un fallo di mano su un tiro di Depaoli al volo su suggerimento di Ricci. Bella conclusione che sarebbe finita in porta.

Inizia il secondo tempo con Coda subito cercato tra le linee, senza però trovare lo spunto tra le linee per cercare la porta. Al 2′ il classe 2008 Forte mostra tutta la sua personalità, cercato il sette della porta da dentro l’area e pallone fuori di pochissimo. Grande qualità del giocatore entrato ad inizio tempo, cercato a più riprese in questo avvio. Al 13′ altri tre cambi: Tutino per Coda, Bellemo per Girelli e Casarino per Benedetti. Al 18′ si coordina Girelli che cerca con una bella rasoiata Ioannou tra le linee, poi il cipriota a tu per tu con il portiere avversario calcia ma trova solo il corpo di Mezzadri. Calcio d’angolo e un difensore la tocca con la mano, secondo rigore per la Samp. Sul dischetto Tutino, Mezzadri intuisce e neutralizza il rigore buttandosi basso sulla sinistra. Al 37′ grandissima conclusione dell’attaccante del Sant’Angelo che colpisce il palo, sfiorato il 3-2. Al 39′ Conti tenta il cross dalla trequarti, ma la trattoria cambia e il pallone si indirizza verso la porta. Mezzadri esce con i pugni e spazza la sfera. Al 45′ sull’ultima sgasata non finalizzata della Sampdoria termina sul fondo come la seconda amichevole del precampionato. Partita che termina con il risultato di 3-1.