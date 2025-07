Sampdoria, ecco il nuovo CdA: Manfredi confermato presidente, entrano Fredberg e un uomo di fiducia di Tey

È arrivato anche il comunicato stampa della Sampdoria a sancire la riorganizzazione del Consiglio di Amministrazione dopo l’assemblea tenutasi stamattina. Un nuovo assetto che propone un CdA a cinque membri e non tre come sembrava nei giorni scorsi. La Samp dunque cambia in maniera consistente, pur mantenendo nel ruolo di presidente Matteo Manfredi.

Confermato nel Consiglio di Amministrazione anche Raffaele Fiorella, mentre sono tre i nuovi ingressi. Il primo riguarda l’avvocato Francesco De Gennaro che ricoprirà la carica di vicepresidente. Entra nel CdA, come da previsione, Jesper Fredberg, CEO Area Football. Più inattesa e sorprendente la nomina di Ting Yong Tan, uomo di fiducia di Joseph Tey. Il singaporiano sarà amministratore non esecutivo.

Il comunicato della società:

L’U.C. Sampdoria annuncia la nomina formale di un nuovo Consiglio di Amministrazione, segnando un significativo passo nella riorganizzazione strategica del club.

Dopo settimane di lavoro dietro le quinte e con la dovuta diligenza, la proprietà ha intrapreso azioni decisive per rafforzare le fondamenta del club e garantire forza, stabilità e sostenibilità a lungo termine. Queste nomine riflettono un modello di governance chiaro e moderno, in linea con l’ambizione di rilanciare il progetto Sampdoria con rinnovata energia e visione.

Oggi si è tenuta l’assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a., durante la quale è stato nominato il seguente Consiglio di Amministrazione.

Matteo Manfredi: presidente

Francesco De Gennaro: vicepresidente

Raffaele Fiorella: director e CEO

Jesper Fredberg: director e CEO Area Football

Ting Yong Tan: non-executive director

Questo CdA supervisionerà una fase fondamentale nella vita del club, definita da una direzione responsabile, dall’innovazione calcistica e da un fermo impegno nei confronti dei valori condivisi dai nostri tifosi.