Sampdoria, le prime parole di Donati: “Daremo tutto, grande impegno per fare un’ottima stagione”

Genova. Le prime parole ufficiali del mister della Sampdoria Massimo Donati sono affidate a un breve reel pubblicato sui canali social blucerchiati (nella foto di apertura uno screenshot)

Donati indossa la polo della Sampdoria ed è di poche parole: “Ciao a tutti i tifosi della Samp e a chi gravita attorno alla Sampdoria, daremo tutto. Grande impegno, dedizione e grande lavoro per fare un’ottima stagione. Un abbraccio”.

Di sicuro il nuovo mister avrà una partenza non facile essendo arrivato nello scetticismo generale, scelto dal famigerato algoritmo, in una squadra che di sicuro è da rimpolpare.

Alla piazza avrebbe fatto sicuramente più piacere la conferma di Evani e Lombardo, ma la proprietà, che ormai sembra essersi affidata ai dati, ha preferito un altro nome.

Sarà il campo a parlare, quello che è certo è che al momento il mercato tace e la proprietà, con la cinghia da stringere per motivi economici, dovrà lavorare soprattutto in uscita e fare acquisti mirati in entrata.

Di sicuro lo smantellamento delle Women e del settore giovanile non aiuta la Sampdoria a livello di immagine da rilanciare e soprattutto questa spending review cozza con le dichiarazioni di rilancio pubblicate domenica 13 luglio da Matteo Manfredi nella lettera ai tifosi con cui ufficializza l’arrivo di Donati e anche di Jesper Fredberg.