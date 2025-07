Sampdoria, continua la confusione: unico club di Serie B ancora senza allenatore

Il presidente Matteo Manfredi aveva in conferenza stampa ripetuto più volte di non voler sentire il termine confusione. L’impressione, però, è che sia la parola giusta per descrivere anche questo passaggio della storia della Sampdoria. Giunti al 4 di luglio i blucerchiati non hanno ancora l’allenatore.

Si tratta dell’unica squadra di Serie B con la panchina vacante. Vero è che fino al 22 giugno i blucerchiati non sapevano in quale categoria avrebbero giocato. Ma è altrettanto legittimo aspettarsi che un club che si professa intenzionato a riportare la Sampdoria in Serie A avesse pronti nel cassetto un piano in caso di salvezza e uno in caso di retrocessione. Tanto più che dopo la gara d’andata le chance di Serie B erano tutt’altro che remote.

A una decina di giorni dall’inizio della preparazione estiva e soprattutto a due settimana dalla salvezza, ancora nulla. Società come al solito in silenzio, eccezion fatta per le parate ai microfoni del club dopo le rarissime vittorie stagionali, con il tempo che stringe.

È comunque perlomeno bizzarro vedere un allenatore non confermato, Evani, e “sostituito” dal suo vice e da un componente dello staff, Lombardo e Gregucci. Detto questo non è che ci sia uno squilibrio tra i tre in veste di primi allenatori.

Difficile ripercorrere le tappe di due settimane, e qui ritorna il termine, confuse. In cui sono tanti i nomi che si sono avvicendati, ultimo quello di mister Donati. Evani ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta parlando come se di lì a poco sarebbe stato esonerato. Erano le ore in cui De Rossi prendeva quota. Salvo poi perderla nei giorni seguenti con l’opzione Lombardo-Gregucci (senza l’amico e “capo”) sempre più probabile. Nel fine settimana potrebbe arrivare la notizia. Di certo non è un buon inizio.