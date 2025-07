Sampdoria, ancora contestazione: “Avete smantellato tutto, andate via”

Genova. Mentre si attendono novità da parte del club, chiamato ad annunciare il nuovo allenatore (Massimo Donati, qui l’approfondimento), continua il clima di contestazione verso la proprietà della Sampdoria da parte della tifoseria.

“Manfredi, Tey e Walker: ci avete preso per il culo smantellando tutto. Andate via dalla Sampdoria bastardi”, si legge sullo striscione affisso a Bogliasco.

Al tifo blucerchiato non è piaciuta la scelta di non puntare sullo staff tecnico che ha concluso la stagione: quello con a capo Evani e Lombardo. Prima a uno, poi all’altro è stato preferito un altro profilo che ora è il prescelto Donati.

Di pochi minuti fa il saluto alla piazza di Attilio Lombardo sui social: “Tifosi Sampdoriani, ci sono emozioni che non si possono descrivere, che fanno spazio solo nel mio cuore e che resteranno la, senza bisogno di dire altre parole. Tornare a casa per me è stata un’emozione indescrivibile. Speravo che questo momento non arrivasse mai, ma niente e nessuno potranno mai cancellare questi 3 mesi passati insieme. Ho messo tutto me stesso, energia, determinazione, spirito, appartenenza e amore vero per questi colori, i più belli del mondo. Sarò sempre con voi. OVUNQUE SARAI, OVUNQUE IO SARÒ”.

Ma non solo tutto questo: anche la situazione traballante del settore giovanile e la rinuncia per la squadra femminile hanno destato non poca preoccupazione nei tifosi.