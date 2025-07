Genova. È ufficialmente attiva la prevendita online dei biglietti per il 65° Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 18 al 23 settembre prossimi. L’evento, organizzato da Confindustria Nautica, rappresenta il punto di riferimento mondiale per il settore della nautica da diporto italiana, consolidandosi ogni anno come vetrina d’eccellenza, innovazione e confronto sulla politica industriale.

Biglietti Salone Nautico 2025: novità per i giovani visitatori e per i professionisti del settore

Tra le principali novità dell’edizione 2025 del Salone Nautico di Genova, spicca l’introduzione dei biglietti a tariffa agevolata per gli under 25, disponibile al prezzo speciale di 13 euro (acquistabile solo in loco con documento d’identità). Una misura che si inserisce nell’ambito di una più ampia campagna di iniziative di Confindustria Nautica a favore dell’orientamento e la formazione degli studenti alle professioni del mare e di sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani nel mondo della nautica, che include anche l’istituzione del nuovo patentino D1 promosso dall’Associazione nazionale di categoria, che può essere conseguito a partire dai 16 anni di età, e i due appuntamenti riservati alle scuole superiori: “Nautica: orientarsi in un mare di opportunità” e “Nautica da diporto: le Istituzioni in sinergia con le imprese. Lavoro, formazione, apprendistato, orientamento scolastico”, entrambi in programma lunedì 22 settembre.

Un’altra novità è rappresentata dall’iniziativa TechTrade Days 2025, il 18 e 19 settembre, con il format B2B dedicato alle ultime novità del settore con oltre 400 brand di accessoristica e componentistica nautica di primo impianto e di coperta, organizzato nell’area TechTrade, dedicata al business, alla tecnologia e al networking professionale.

Due giornate pensate per aziende e professionisti della filiera nautica, con l’obiettivo di favorire il confronto, l’aggiornamento e il networking tra produttori, fornitori, progettisti e cantieri, alla scoperta delle soluzioni più innovative per la nautica professionale e da diporto.

I biglietti del Salone Nautico 2025 sono acquistabili online al link https://shop.ilsalonenautico.com con pagamento tramite carta di credito (VISA, Mastercard, American Express), Google Pay e Apple Pay.

Informazioni sui biglietti

Online: €23 + €1 di prevendita

In loco: €28

Under 25: €13 (solo in cassa, con documento)

Ingresso gratuito per bambini nati dopo l’01/01/2013 accompagnati da un adulto e per accompagnatori di persone con disabilità.

Il programma aggiornato di eventi e convegni, insieme alle informazioni utili per visitare la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 18 al 23 settembre prossimi, sono disponibili sul nuovo sito ufficiale dell’evento che rispetta la nuova normativa sull’accessibilità e l’inclusione all’indirizzo: www.salonenautico.com.