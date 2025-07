La riorganizzazione della polizia locale nel colloquio tra Salis e il procuratore Piacente: “Stop a sovrapposizioni, ma un maggior contrasto alla violenza di genere”

Genova. Si è parlato della riorganizzazione della polizia locale nell’incontro di “cortesia” che la sindaca di Genova Silvia Salis, accompagnata dal vicesindaco Alessandro Terrile ha avuto questa mattina con il procuratore della Repubblica Nicola Piacente.

L’incontro è stato l’occasione per sottolineare la volontà della nuova amministrazione di collaborare con le altre istituzioni per migliorare la gestione delle criticità cittadine evitando sovrapposizioni con le altre forze dell’ordine. “Ho introdotto io questo argomento- sottolinea la sindaca Salis uscendo da palazzo di Giustizia – perché la nostra polizia locale è numericamente molto consistente e credo che sia importante fare chiarezza su quali sono le competenze, non per ampliare diminuire le competenze di qualcuno, ma per non creare sovrapposizioni in un campo nel quale c’è una scarsità di risorse e sarebbe ingiusto continuare a duplicare rischiando nella migliore delle ipotesi di creare un rallentamento. Quindi è importante ristabilire quali sono le reali competenze e in che modo la polizia locale può fare il suo per per concorrere nella gestione della sicurezza”. In questo senso “abbiamo approfondito il tema della violenza domestica e della violenza in genere e del ruolo che può avere in questo senso la polizia locale proseguendo nella formazione che già sta facendo. Si tratta di un ruolo e di una collaborazione molto importante per la città e faremo in modo con l’assessore Viscogliosi di metterlo in campo”. “

Rispetto all’inchiesta che vede coinvolti una quindicina di agenti della locale per presunte violenze e falsi verbali Salis ha ribadito di essere “garantista” e di attendere l’esito delle indagini ma anche la necessità di rassicurare e tutelare in questo momento il corpo nel suo complesso: “Come sapete abbiamo preso dei provvedimenti e il ruolo di comandante è stato assunto dal ex vice Fabio Manzo che sta facendo un ottimo lavoro”. Il nuovo comandante? “Arriverà presto – -dice Salis – non domani, ma presto”. La giunta dovrà predisporre un bando. E’ probabile che quindi che il nuovo comandante della locale arrivi in autunno.

Vista la sede istituzionale della visita di oggi e gli avvisi di conclusione indagini sulla vicenda della fusione Amt-Atp che vede indagata fra gli altri l’attuale presidente di Amt Ilaria Gavuglio, imprescindibile la domanda a sindaca e vicesindaco se nell’intenzione della giunta ci sia quella di presentare esposti per la gestione del bilancio dell’azienda partecipata, alla Procura o alla Corte dei conti: “Con un po’ di fatica stiamo ricostruendo il quadro della situazione economico-finanziaria dell’azienda – spiega Terrile – ci stanno aiutando gli uffici e ci aiuterà anche una società di revisione. Quando avremo il quadro più completo decideremo il da farsi. Oggi è prematuro dire che ci sono elementi da segnalare a qualsiasi autorità” spiega il vicesindaco e assessore alle Partecipate Alessandro Terrile. “In base a quello che raccoglieremo valuteremo i passi successivi da compiere. E’ imminente una due diligence per capire come siamo arrivati a questa situazione ed è giusto che la città lo sappia – spiega la sindaca – ed è anche chiaro che l’amministrazione debba assumersi le responsabilità delle decisioni ma anche che queste siano condivise con la città in base alla situazione che abbiamo trovato. Per me oggi è fondamentale capire come siamo arrivati a questa situazione per questo vogliamo far partire al più presto la due diligence esterna”.

Oggi intanto alle 13.30 è prevista la prima riunione del Cda di Amt dopo l‘allarme lanciato dal collegio dei revisori di Amt che ha chiesto un piano entro 30 giorni denunciando il rischio di una crisi di liquidità dell’azienda già a partire dal pagamento degli stipendi dei dipendenti di luglio. “Rispetto a quest’ultimo aspetto speriamo già oggi di avere le prime risposte” ha detto Terrile.

Oltre al procuratore Piacente la sindaca Salis questa mattina ha incontrato il presidente del Tribunale Enrico Ravera, il procuratore generale Enrico Zucca, la presidente della Corte d’appello Elisabetta Vidali e la procuratrice dei minori Tiziana Paolillo.