Saldi estivi al via, torna la sosta gratuita: ecco le zone escluse

Genova. Conto alla rovescia per i saldi estivi, che prenderanno il via in tutta la Liguria sabato 5 luglio. Proprio per incentivare gli acquisti tornano anche quest’anno la possibilità di parcheggiare gratis nelle Blu Area e nelle Isole azzurre.

Il provvedimento è valido sabato 5 e sabato 12 luglio. Sono esclusi dal provvedimento i parcheggi in prossimità del lungomare e degli stabilimenti, e dunque:

▪ Corso Italia

▪ Via Piave

▪ Viale Nazario Sauro;

▪ Via Renato Martorelli;

▪ Via Renzo Righetti;

▪ Via Giovanni Bovio;

▪ Via Don Giovanni Minzoni;

▪ Via Mario Galli;

▪ Via Tommaso Campanella;

▪ Via Giordano Bruno;

▪ Via del Tritone.

“Anche per il 2025, di concerto tra i nostri assessorati e preso atto delle necessità delle associazioni di categoria – dicono gli assessori al Commercio Tiziana Beghin e alla Mobilità Sostenibile e Genova Parcheggi SPA Emilio Robotti – abbiamo deciso di riproporre la gratuità delle aree di sosta nelle zone dello shopping. Una decisione, questa, che quest’anno ci sembra un atto dovuto per favorire e incoraggiare genovesi e turisti a effettuare i propri acquisti presso gli esercenti cittadini, garantendo loro una politica tariffaria che consenta di poter effettuare i propri acquisti con serenità e senza gravare ulteriormente sulle finanze familiari”.