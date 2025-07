Albaro, rubano due trolley da un’auto parcheggiata: arrestati dai carabinieri

Genova. Nel fine settimana i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due 30enni per furto aggravato.

I due uomini, in via Cavallotti, dopo aver rotto un finestrino hanno sottratto da una vettura

in sosta due trolley ed altri effetti personali.

I militari intervenuti su richiesta di un cittadino che ha chiamato il 112 li hanno bloccati nelle immediate vicinanze.

La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario, un turista belga, e i due stranieri sono stati portati nella camera sicurezza della caserma di Forte San Giuliano in attesa del rito direttissimo.