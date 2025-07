Rivoluzione traffico a Rivarolo, via Pisoni chiude per un mese

Genova. Rivoluzione al traffico a Rivarolo per i lavori per il nodo di Genova-Terzo Valico nell’ambito del collegamento Parco Rugna/Bettolo e via Campasso.

A partire dal primo agosto verrà chiusa al traffico via Pisoni in entrambe le direzioni, con istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto di via Rossini che va da via alla stazione di Rivarolo a via Celesia.

I lavori dovrebbero durare circa un mese e si concentrano sull’attuale ponte ferroviario. La strada dovrebbe riaprire in tempo per l’inizio delle scuole. Tra i residenti della zona però sale la preoccupazione per il traffico e gli ingorghi che potrebbero crearsi alla luce della chiusura, sia per chi è diretto verso via Vezzani sia per chi è diretto verso Borzoli.