Riva Trigoso, potatura urgente per il pino di via Milite Ignoto

Sestri Levante. Questa mattina una ditta incaricata della manutenzione del verde è intervenuta con cestello, sotto la supervisione dell’agronomo Carlo Vinciguerra, estensore del censimento arboreo e del piano di gestione del rischio per conto dell’amministrazione comunale, per eseguire tagli localizzati sull’esemplare di pino di via Milite Ignoto a Riva da cui sabato scorso si era distaccato un grosso ramo.

A titolo cautelativo sono state posizionate delle corde provvisorie, che saranno sostituite nei prossimi giorni da tiranti stabili per il consolidamento della pianta.

Nelle prossime ore la viabilità dovrebbe tornare regolare e anche il marciapiede lato pizzeria sarà riaperto.

Si prevede, a titolo puramente precauzionale, di mantenere ancora perimetrata l’area delle panchine sottostanti.