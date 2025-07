Rissa a Punta Vagno, soccorsi e quattro volanti della polizia: un ferito

Genova. Poco dopo le 18 di oggi, domenica 20 luglio, un’ambulanza della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in via Mario Cappello, presso i giardini del depuratore di Punta Vagno, per soccorrere un uomo rimasto ferito nel corso di una rissa.

Il ferito, un 35enne, ha riportato una ferita lacero contusa al naso nel corso di una rissa con una decina di partecipanti.

Si è reso necessario l’intervento di quattro volanti della Polizia di Stato, insieme anche alla Guardia Costiera, competente per il demanio marittimo.

Un soggetto, aggressivo e poco collaborante, è stato faticosamente portato in questura per accertamenti. Il ferito ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso ed è stato medicato sul posto.