Maxi rissa davanti a Brignole, quattro denunciati e un ferito

Genova. Maxi rissa tra stranieri martedì sera davanti alla stazione Brignole: il bilancio è di quattro denunciati e di un uomo ferito alla testa e portato in ospedale.

Tutto è successo intorno alle 22, quando al 112 sono arrivate segnalazioni relative a una rissa in corso tra una decina di persone.

Sul posto diversi testimoni hanno spiegato che quattro uomini avevano iniziato a insultare un giovane appartenente a un altro gruppo, e che dalla iniziale lite si era poi passati alle vie di fatto.

Gli agenti hanno individuato e bloccato quattro cittadini egiziani di 18, 19, 22 e 29 anni, che dalle telecamere di sorveglianza risultavano essere le persone che avevano iniziato la lite.

Portati in questura, i quattro sono stati tutti denunciati per rissa, mentre il ferito è stato accompagnato in ospedale.