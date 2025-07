Genova. La condanna delle violazioni sistematiche dei diritti umani e del diritto internazionale da parte dello stato di Israele, lo stop a progetti, collaborazioni o relazioni istituzionali con i rappresentanti del Governo israeliano in carica e con tutti i soggetti ad esso direttamente riconducibili, a sospendere immediatamente ogni forma di cooperazione istituzionale, militare e di ricerca tra il Comune e lo Stato di Israele fino alla cessazione delle gravi violazioni accertate. Oltre a ciò rappresentare presso all’Anci e al Governo le richieste di riconoscere lo stato di Palestina da parte dell’Italia, dell’Unione Europea, richiedere lo stop alla vendita delle armi ad Israele e di arrivare ad un cessate il fuoco immediato.

Questo in sintesi la mozione votata – dopo una discussione fiume – questo pomeriggio in Consiglio comunale presentata da tutti i gruppi della maggioranza e rafforzata da un emendamento presentato questa mattina sempre dai gruppi di maggioranza. Un passaggio che arriva dopo innumerevoli manifestazioni svoltesi in città, in ultima quella dello scorso venerdì organizzata i portuali del Calp e il sindacato Usb che hanno chiesto che Genova blocchi ogni tipo di rapporto commerciale con Tel Aviv e contro i traffici di armi in generale.

La discussione in aula, come prevedibile, non è stata lineare. Prima della discussione, infatti, l’opposizione ha chiesto una sospensione dei lavori dell’aula per arrivare, in conferenza capigruppo, ad un testo condiviso. Intesa, però, che non è arrivata nonostante la discussione concessa dal presidente del Consiglio Claudio Villa. La mozione, che inizialmente chiedeva sostanzialmente il riconoscimento dello Stato di Palestina e la richiesta di un cessate il fuoco immediato, è stata poi “rafforzata” con ulteriori richieste “di peso”, contenuto in un emendamento portato in aula con la richiesta di fermare le collaborazioni istituzionali e commerciali con Israele e lo stop alla vendira delle armi a Tel Aviv.

“Genova da che parte sta? – ha chiesto all’aula (e alla città) la consigliera Francesca Ghio, durante la presentazione della mozione – Non ci sono più motivazioni possibili per giustificare quello che sta facendo Israele. Questo non è un conflitto, non è una guerra. La società civile sa cosa sta succedendo e ci chiede di intervenire, lo fa manifestanzdo, blocando le qrmi in porto, boicottando. Fintanto permetteremo lo sterminio di un popolo, non ci sarà nessuna umanità. Cosa stiamo aspettando? Quando sarà abbastanza? Quanto dolore deve ancora sopportare questo popolo prima che il mondo di svegli e intervenga? I bambini e le bambine che stanno morendo non sono solo loro figli, ma sono anche figli nostri e dobbiamo difenderli. E quando ci chiederanno cosa abbiamo fatto, ci sarà una unica risposta giusta. Abbiamo fatto tutto il possibile”.

Stato Palestina mozione in Sala Rossa

Messaggio rincarato da Martina Caputo, del Partito Democratico: “Genova oggi prende una posizione netta. E si fa comune portavoce presso l’Anci le istanze: condannare le violazioni dei diritti umani e l’uso di fame come arma. E poi per sostenere in tutte le sedi internazionali e multilaterali, ogni iniziativa volta a esigere il rispetto immediato del cessate il fuoco, la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, la protezione della popolazione civile di Gaza e la fine delle violenze nei territori palestinesi occupati, la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all’interno della Striscia, il rispetto della tregua in Libano scongiurando il rischio di futuri attacchi da parte di Hezbollah, il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario“.

“Da anni stiamo assistendo ad un silenzio imbarazzante, a livello di governo e a livello cittadino – ha sottolineato Sara Tassara, Lista Civica Salis – Oggi possiamo dire che almeno non ci siamo voltati dall’altra parte. Dobbiamo restare umani”. Concetto proseguito dal pentastellato Marco Mesmaeker: “60mila morti, sono una strage. Un vero e proprio piano di deportazione messo in atto, aiuti bloccati, campi profughi bombardati e bambini lasciati morire di fame. Noi crediamo che per questo ci sia solo una parola. Genocidio”.

“La comunità internazionale di cui noi facciamo parte non può più rimanere in silenzio – ha poi sottolineato Lorenzo Garzanelli – Dobbiamo farlo per rispettare la nostra medaglia d’oro alla Resistenza, per poter dire in futuro che non ci siamo girati dall’altra parte”.

“Quello che sta succedendo in Palestina non è inziato il 7 ottobre, ma da decenni di soprusi e vessazioni. E’ fondamentale definire i fatti, quello che sta succedendo oggi a Gaza è un genocidio – ha aggiunto Erika Venturini, lista Salis – c’è una popolazione che muore di fame e che continua subire attacchi e blocchi umantirati. Oggi è il momento di prendere una decisione chiara e inequivocabile. Oggi possiamo fare anche azioni concreto, scegliendo cosa acquistare e scegliendo di non fare affari con il governo di Netanyahu”.

Il discorso della sindaca Silvia Salis

“Oggi parliamo di umanità – ha detto Silvia Salis per esprimere il parere favorevole della giunta – Non ci possiamo permettere il lusso del distacco, l’ambiguità del calcolo politico o di dire che ci sono argomenti divisi. Noi oggi ci prendiamo una responsabilità, ci mettiamo la faccia, diamo una risposta a tutte le persone che si aspettano da noi una posizione. Sappiamo benissimo che non farà cessare il conflitto, ma non siamo neanche così ambigui da non prendere una posizione. Le immagini che arrivano non sono divisive”.

“Oggi non ci sostituiamo alla diplomazia, ma ci sono momenti in cui è bene prendere una posizione: sono quelli i momenti che ti qualificano – ha sottolineato la prima cittadina – Oggi siamo qui per dire che siamo dalla parte della vita, della pace, del diritto all’esistenza e all’autodeterminazione. Chiedo per questo di superare la posizione politica e di cercare una posizione unitaria: se non avverrà andremo avanti lo stesso. Davanti a decine di morti civili il benaltrismo non regge, ci sono altri problemi. Perché non pensiamo ai problemi che abbiamo qua? Come se esprimersi nettamente cancellasse l’azione politica in una città. Il benaltrismo non esclude il lavoro per la città, ma dimostra che una città non ha un’anima. Io ho un figlio piccolo, non credo di essere per questo più sensibile di altri, ma provo a pensare al fatto che ci sono dei genitori che sono costretti chiedere da mangiare e da bere rischiando che ti sparino addosso. Sentire storie di genitori che ti dicono che devono capire quale figlio salvare credo sia qualcosa a cui riflettere quando dobbiamo schiacciare il bottone. Non far arrivare gli aiuti umanitari e far morire di fame le persone non è solo un atto di crudeltà, è un calcolo strategico”.

“È difficile esprimersi in modo contrario. Il bambino denutrito che rischia un proiettile non è Hamas e questo lo capiamo tutti. Oggi Genova si esprime su questo tema: da sola non può decidere sulle sorti della Palestina, ma questa mozione non è contro nessuno, è una mozione per qualcosa, un fatto rarissimo. Ci esprimiamo sull’empatia che proviamo per un altro popolo. Non c’è niente di politico in questo, è una questione di umanità: noi vogliamo una Palestina libera e sovrana accanto a Israele. Noi decidiamo oggi di non stiamo in silenzio e ognuno decide secondo coscienza. Chi riesce, di fronte a quello che stiamo vedendo, a voltarsi dall’altra parte non è degno a nessun livello di rappresentare la Repubblica italiana“.

Il no dell’opposizione

Altrettanto compatta l’opposizione, però nel non approvare il testo. “E’ un’occasione persa per il Comune di Genova il fatto che non siamo arrivati ad un testo condiviso – ha sottolineato Sergio Gambino, ex assessore e oggi al gruppo misto – Io devo confessare che quando sento le notizie su Gaza in televisione e nell’altra stanza sento i miei figli giocare, cambio canale. Per questo mi sento un vigliacco. Ma credo che oggi potevamo fare qualcosa di migliore, qualcosa di unitario, facendo vedere a tutto il paese che Genova poteva essere il primo comune italiano a muoversi in maniera unitaria”.

“Si doveva trovare il tempo per arrivare ad un accordo sul testo – ha sottolineato Nicholas Gandolfo, Fratelli d’Italia – ricordando che non si possono favorire organizzazioni terroristiche come quelle di Hamas”.

“La questione dei due stati deve partire dalla considerazione che Gaza e Cisgiordania sono due realtà molto differenti. Non voglio stare al gioco di Hamas – ha detto Mario Mascia, Forza Italia – State chiedendo di fermare i rapporti economici con Israele, ma state scherzando? Noi qui, quindi, per conti elettorali, crediamo che si risolva il problema di Gaza. Credo che ci voglia più attenzione in certe cose”.

“Io non mi riconosco in questa mozione ma non per questo non sono contro questa guerra – ha aggiunto Pietro Piciocchi – non credo che ci possa essere una superiorità morale. Potevamo riflettere ancora, per arrivare ad un testo condiviso, che avrebbe dimostrato a tutto il paese la nostra determinazione. Io non ho capito quale atto di coraggio oggi voi esprimete con questo documento. Anzi, potrebbe essere anche controproducente rispetto alla finalità di arrivare a due popole e due stati”.