“Riconoscere la Palestina come Stato indipendente”, pronta la mozione a Palazzo Tursi

Genova. Nel giorno in cui il presidente francese Emmanuel Macron annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina, a Genova – fatte le debite proporzioni – sbarca una mozione in consiglio comunale che impegna la sindaca Silvia Salis a sostenere la stessa causa. A firmarla sono tutti i gruppi della nuova maggioranza di centrosinistra.

Se il documento sarà approvato martedì prossimo dalla maggioranza – previsione che appare scontata sulla carta per questioni numeriche – la giunta dovrà inoltrare al governo italiano la richiesta di riconoscimento della Palestina come “Stato sovrano indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite, al diritto internazionale e alle indicazioni della risoluzione del Parlamento europeo”.

I confini proposti sono quelli del 1967 con Gerusalemme quale capitale condivisa. Il principio che si afferma è quello dei due popoli, due Stati: l’auspicio è che la Palestina conviva in pace, sicurezza e prosperità accanto allo Stato di Israele, con la piena assunzione del reciproco impegno a garantire ai cittadini di entrambi gli stati di vivere in sicurezza al riparo da ogni violenza e da atti di terrorismo, al fine di preservare nell’ambito del rilancio del processo di pace”.

Genova non sarebbe certo la prima città a fare questo passo: il riconoscimento della Palestina è già stato approvato da numerose amministrazioni locali tra cui Milano, Torino, Napoli, Verona, Firenze, Ravenna, Bari, Sassuolo, Empoli, Pesaro e Cosenza. Da oltre un anno – come viene ricordato nel testo della mozione – giace in Senato una proposta di legge di iniziativa popolare sul tema che ha raccolto quasi 80mila firme certificate. La stessa premier Giorgia Meloni al vertice del Cairo del 21 ottobre 2023 disse che “il popolo palestinese deve avere il diritto a essere una nazione che si governa da sé, in libertà, accanto a uno Stato di Israele al quale deve essere pienamente riconosciuto il diritto all’esistenza e il diritto alla sicurezza. Su questo l’Italia è pronta a fare assolutamente tutto ciò che è necessario”.

Resta da capire come si comporterà l’opposizione, possibile che i voti a favore arrivino anche dall’attuale minoranza di centrodestra, dove sono diverse le sensibilità sull’argomento.

Oggi, intanto, le bandiere palestinesi non sono mancate al presidio organizzato dai portuali del Calp e dal sindacato Usb sotto Palazzo Tursi per chiedere lo stop al traffico di armi verso Israele ma anche il blocco di ogni rapporto commerciale nei confronti dello Stato ebraico.

Avs: “Martedì sarà un giorno importante, gesto di civiltà”

“Il Comune di Genova si appresta a riconoscere lo Stato di Palestina, in un gesto di civiltà, solidarietà e speranza che va oltre i confini simbolici dell’aula consiliare”, dicono i consiglieri di Avs, in una nota che anticipa la mozione. “Martedì infatti – ha dichiarato Francesca Ghio, promotrice dell’iniziativa e capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra – il consiglio voterà una mozione, cui con i colleghi e le colleghe abbiamo lavorato molto, raccogliendo l’adesione di tutti i componenti della maggioranza. Di questo genocidio dobbiamo parlare, perché il silenzio è dovuto quando i bambini dormono, non quando muoiono sotto le bombe dell’Occidente. Sarà un momento importante per la nostra città, che si aggiunge a molte altre realtà italiane che hanno già compiuto questo passo. Anche i Comuni devono scegliere da che parte della storia stare, decidendo di non restare in silenzio. Ora tocca al governo nazionale”.

La mozione prevede inoltre che il Comune faccia propria la richiesta di cessate il fuoco a Gaza e in Cisgiordania, sottolineando l’urgenza di un ingresso rapido, massiccio e costante di aiuti umanitari.

“Questa mozione, non sarà sufficiente, ma è un modo per fare la nostra parte, non possiamo restare spettatori. Non possiamo permettere che il diritto internazionale venga calpestato nell’indifferenza”. Ha affermato Lorenzo Garzarelli, parte del gruppo consiliare di Avs. “Ciò che di terribile sta accadendo da quasi due anni in quei territori è sotto gli occhi di tutti. Ci troviamo davanti a un massacro di innocenti che non può continuare. Riconosciamo il diritto di Israele a esistere e a difendersi, ma non in questo modo. Genova, città di pace e medaglia d’oro della Resistenza, non può restare neutrale. La nostra città ha una storia che impone coraggio, memoria e coerenza. Prendere posizione è un atto di civiltà”, ha proseguito Ghio a nome di tutto il gruppo consiliare di Avs.

Ringraziamo tutti i cittadini e tutte le associazioni che he con petizioni, manifestazioni pubbliche hanno stimolato la politica ad agire con chiarezza e coraggio, come Liguria Palestina, Assopace Palestina e Schierarsi, protagonista di una raccolta firme a Genova e di una richiesta ufficiale al Comune di Genova per il riconoscimento dello stato palestinese, in collaborazione con Music For Peace che proprio questa domenica organizzerà il presidio alle ore 22:00 “Ultimo Grido Per Gaza”. “Genova deve ribadire la propria vocazione storica all’accoglienza, alla libertà e alla difesa dei diritti umani, affermando con forza che nessuna sicurezza può basarsi sull’ingiustizia e che la pace richiede coraggio, verità e riconoscimento reciproco”, conclude concluso Massimo Romeo, consigliere comunale di Avs.