Riconoscimento Palestina, +Europa si sfila dalla maggioranza: “È un favore ad Hamas”

Genova. Tutti d’accordo nel centrosinistra sul riconoscimento della Palestina e sullo stop ai rapporti con Israele? Non proprio. Dopo la mozione approvata ieri in consiglio comunale a Genova al termine di una discussione fiume, arrivano i distinguo di +Europa, movimento centrista che non esprime alcun rappresentante in aula rossa ma ha contribuito a formare la lista Riformiamo Genova, allineata al resto della maggioranza nonostante il caso della firma arrivata “in ritardo” sul documento originario.

“Convinti della necessità che Israele interrompa immediatamente e unilateralmente i bombardamenti su Gaza – scrivono Serafina Funaro e Valerio Federico della direzione nazionale – denunciamo d’altro canto errori e carattere, intriso di ideologia, della mozione approvata dal Consiglio comunale di Genova nella giornata di ieri. Ogni misura di sospensione di rapporti istituzionali e/o di altra natura nei confronti di Israele è da respingere per l’ovvia incongruità con provvedimenti corrispondenti non presi nei confronti di numerose autocrazie violente e criminali che opprimono i propri popoli e/o popoli “vicini”.

Ma non solo: secondo +Europa “la richiesta di riconoscimento della Palestina attuale, in parte governata da un movimento terroristico, votato democraticamente a maggioranza a Gaza, è un favore ad Hamas al quale regala nuovi argomenti per non lasciare il controllo della striscia ed è un errore politico, oggi, perché il riconoscimento dovrebbe essere accompagnato da una certificata transizione democratica e dall’azzeramento di Hamas stessa”.

+Europa “trova in questo (raro) caso maggiormente adatto alla realtà e più corretto l’ordine del giorno proposto dalla minoranza di centrodestra“.

Questo documento, presentato da Ilaria Cavo (Noi Moderati), non conteneva riferimenti all’interruzione del rapporti con Israele e non esprimeva il riconoscimento diretto della Palestina, ma rinviava alla soluzione due popoli, due Stati “basata sul reciproco riconoscimento, fine dell’occupazione e creazione di uno Stato di Palestina indipendente, democratico e pacifico accanto allo Stato di Israele nell’ambito di un processo negoziale che garantisca sicurezza, dignità e autodeterminazione per entrambi i popoli”.

Candia (Avs): “Una lezione alla Regione Liguria”

Di diverso avviso Selena Candia, capogruppo regionale di Avs: “Per fortuna, la maggioranza in Comune a Genova si è dimostrata migliore rispetto a quella in consiglio regionale e ha approvato il documento per condannare il genocidio compiuto dallo Stato di Israele”.

“Lo scorso giugno – ricorda Candia – con Avs avevamo presentato lo stesso provvedimento in consiglio regionale, ma il centrodestra lo aveva respinto. In Comune a Genova, i consiglieri di Avs hanno trovato terreno più fertile, perché il centrosinistra ha dimostrato doti di umanità e sensibilità che invece sono mancate al centrodestra in Regione. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno della capogruppo Francesca Ghio, prima firmataria del documento, e dei consiglieri Lorenzo Garzarelli e Massimo Romeo. Ringraziamo la sindaca Silvia Salis e tutti i componenti della maggioranza per avere approvato questa mozione, dai toni chiari e inequivocabili. Il Comune di Genova ha deciso di condannare le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, di bloccare progetti e relazioni istituzionali col governo israeliano, di sospendere la cooperazione con Israele fino al termine delle ostilità. Inoltre si è deciso di promuovere un’azione diretta per chiedere al governo italiano e all’Unione Europea di riconoscere lo Stato di Palestina e per chiedere di interrompere la vendita di armi a Israele”.

Rifondazione Comunista: “Bene l’approvazione della mozione”

L’approvazione della mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, nel nuovo testo che contiene la richiesta di sospensione delle relazioni diplomatiche con Israele, “è una buona notizia”: è quanto dichiarano in una nota Jacopo Ricciardi e Gianni Ferretti, rispettivamente segretario regionale e segretario provinciale di Rifondazione Comunista di Genova: “Lo abbiamo sempre detto, in Palestina è in atto un genocidio contro la popolazione palestinese e il Governo Meloni ne è complice. Non è certo questo un punto di arrivo: bisogna lavorare affinché determinate mozioni arrivino nei Comuni della nostra Regione ed insistere sulla sospensione delle collaborazioni con entità israeliane coinvolte nell’occupazione e fare in modo di riconoscere ufficialmente la Palestina nelle sedi competenti”.