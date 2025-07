Riapre al pubblico Forte Santa Tecla, questa sera l’inaugurazione con uno spettacolo teatrale

Genova. Apre Forte Santa Tecla dopo il restauro che ha riguardato le parti interne ed esterne, l’abbattimento di barriere architettoniche, con la realizzazione di spazi per l’accoglienza, servizi igienici e nuova illuminazione.

Alla presentazione degli interventi sono intervenuti l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante, il presidente del Municipio III Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi ed il presidente della compagnia I Conviviali e della Rete Forte Santa Tecla Paolo Derba.

I lavori, iniziati alla fine del 2023 e terminati a maggio, sono stati finanziati con 1,750 milioni di euro del Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) (D.1. – Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali).

«Forte Santa Tecla torna a vivere e ad animarsi dopo i lavori di restauro – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – questa fortificazione, che domina il quartiere di San Martino d’Albaro, sulle alture di san Fruttuoso, ha un fascino particolare non solo per la sua posizione ma anche per la storia e la bellezza delle strutture, totalmente ristrutturate e sanate. Nel 2022 è stata costituita la rete Forte di Santa Tecla, con un patto di collaborazione stilato dal Municipio Val Bisagno e la Direzione Patrimonio del Comune, con i Conviviali Compagnia Teatrale, l’Agesci Genova 3, Associvile e Gruppo Radio Liguria per la valorizzazione culturale del complesso del Forte. Ringrazio i tecnici per il grande lavoro svolto nei tempi prestabiliti: ora vogliamo che questo gioiello, raggiungibile facilmente anche con il trasporto pubblico locale, possa diventare un polo attrattivo e di socialità non solo per il quartiere di San Fruttuoso ma anche per visitatori di altri quartieri e magari turisti, che a due passi dal centro possono immergersi nelle atmosfere di un manufatto ricco di storia. Invito le genovesi e i genovesi a visitare il Forte, magari nelle ore serali e assistere agli spettacoli che qui troveranno un palcoscenico naturale davvero straordinario».

Questa sera – 2 luglio – debutterà, con doppia replica alle ore 18.30 e 20.45, al Forte di Santa Tecla, lo spettacolo “Hollywood Therapy”, la nuova produzione della compagnia teatrale I Conviviali, che riporta in scena la rassegna estiva “Al Forte al Tramonto”, giunta alla sua settima edizione. I Conviviali tornano nel loro spazio abituale con cinque serate consecutive, da mercoledì 2 a domenica 6 luglio, e doppia replica ogni sera alle ore 18.30 e 20.45. L’evento è patrocinato dal Comune di Genova e dal Municipio Bassa Val Bisagno.

«Siamo molto felici di poter riportare la rassegna “Al Forte al Tramonto” nel luogo in cui è nata – afferma Paolo Derba, presidente della compagnia I Conviviali e della Rete Forte Santa Tecla – Dopo un anno di pausa forzata, il ritorno al Forte ha per noi un valore simbolico e affettivo. È un luogo con cui abbiamo costruito un legame profondo, sia dal punto di vista artistico sia umano, e che negli anni ha saputo accogliere un pubblico sempre più affezionato. Tornarci con un nuovo spettacolo significa anche riprendere un dialogo con la città e con chi ci segue da tempo».

Tra le opere realizzate dai lavori appena conclusi, c’è la messa in sicurezza dei percorsi pedonali esterni di accesso con la realizzazione di parapetti a difesa dalle cadute accidentali. Sono state realizzate nuove pavimentazioni, nuova illuminazione, sistemati i camminamenti interni, ristrutturato l’attuale percorso carrabile, risanate e rifatte le murature storiche ammalorate per garantire l’inviolabilità del percorso all’interno del fossato del Forte. Sono stati restaurati i manufatti originali, collocate inferriate e nuove cancellate per la sicurezza degli spazi fruibili. L’illuminazione è stata completamente rinnovata con l’utilizzo di led e implementata: è prevista inoltre anche l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione scenografica della cortina muraria esterna.