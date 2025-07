Riapertura di Capo Marina, la spiaggia libera e inclusiva disponibile da sabato 12 luglio

Genova. Domani, sabato 12 luglio, è fissata la riapertura della spiaggia libera e inclusiva di Capo Marina, in corso Italia, affidata alla gestione dei Bagni Marina Genovese, partecipata del Comune di Genova.

I lavori, commissionati dal Comune di Genova, hanno visto la messa in sicurezza dell’area e la dotazione dei servizi necessari all’accoglienza e alla frequentazione dei bagnanti, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

L’accompagnamento dei soggetti fragili sarà curato inizialmente dai bagnini presenti sull’arenile, mentre dalla prossima settimana il servizio sarà svolto da accompagnatori dedicati.

Le persone con disabilità potranno usufruire dei seguenti servizi: bagni e spogliatoi accessibili, passatoie per il transito sulla spiaggia, sedia Job e Sand&Sea per l’ingresso in acqua.

POSSIBILITÀ DI PRENOTAZIONE E DETTAGLIO DEI SERVIZI

Dopo la riapertura di Capo Marina, a partire da lunedì 14 luglio è possibile prenotare il servizio, fino a un massimo di 32 posti tra persone con disabilità e relativi accompagnatori, contattando i Bagni Marina Genovese al numero di telefono 3762401182, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16. Il sistema di prenotazione online sarà riattivato prossimamente.

Per questo fine settimana, invece, e per lunedì mattina, ci si potrà prenotare per la spiaggia di Capo Marina telefonando sabato 12 luglio, dalle ore 9 alle ore 11, al numero 010-5579813.

La spiaggia libera e inclusiva di Capo Marina di prossima riapertura – attrezzata per persone con disabilità motoria, fragilità, anziani e mamme con bambini – mette a disposizione 32 postazioni inclusive (o 16 postazioni inclusive più 16 postazioni per accompagnatori). Cinque le passatoie in Pvc.

I servizi igienici si trovano in prossimità delle docce e sono composti da due bagni chimici standard e uno accessibile. La spiaggia risulta altresì dotata di docce esterne, un Baby Pit Stop per bimbi piccoli e due ricoveri per le attrezzature dedicate alle persone con disabilità. A ciò si aggiungono 16 lettini rialzati, 16 ombrelloni e altrettanti sedie “regista”, oltre a un tavolino.

Riapertura Capo Marina, orari e modalità di accesso

La spiaggia libera e inclusiva degli ex Capo Marina, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19, ha l’accesso pedonale e carrabile diretto da via del Forte di San Giuliano, con 12 stalli riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.

Per le persone normodotate, l’accesso pedonale diretto è possibile anche da corso Italia.

«Con la riapertura della spiaggia di Capo Marina, andiamo a restituire alla città uno spazio molto atteso e molto frequentato storicamente dalla cittadinanza – dichiara l’assessore comunale al Demanio marittimo Davide Patrone – Era fondamentale garantire, a tutte e tutti, un servizio ad accesso libero e gratuito, soprattutto alle persone con disabilità che potranno usufruire, insieme ai loro accompagnatori, di una serie di servizi dedicati. Ringrazio gli uffici comunali e i Bagni Marina Genovese per il grande lavoro svolto nel più breve tempo possibile, su input della nuova Giunta, per riconsegnare alle genovesi e ai genovesi un sito così importante».

«Inoltre, a settembre – annuncia l’assessore Patrone – tutto il compendio dei Capo Marina sarà oggetto di un bando ad evidenza pubblica per la riqualificazione complessiva dell’area. L’obiettivo sarà quello di organizzare e armonizzare le attività di natura sportiva, sociale e ricettiva, al fine di valorizzare al massimo le potenzialità aggregative dell’area».

Spiaggie Inclusive – Genoa Sea Inclusion

Il progetto “Spiagge Inclusive” – “Genoa Sea Inclusion” nasce dall’esigenza di garantire a tutti l’accesso alle spiagge del litorale genovese, attraverso la realizzazione di spazi attrezzati e il supporto di personale idoneo e formato a tale scopo.

Oltre a Capo Marina, l’iniziativa viene offerta a titolo gratuito presso altre 7 spiagge genovesi con i relativi servizi dedicati.

Partendo da Ponente le spiagge attrezzate sono:

• Spiaggia “Janua”, Vesima

• Spiaggia dei bambini, Voltri

• Spiaggia “Easy Beach”, Pegli

• Spiaggia “Pegli 2”, Pegli

• Spiaggia di Boccadasse

• Spiaggia “Tritone”, Sturla

• Spiaggia di Vernazzola

Ulteriori informazioni sul servizio a questo link.