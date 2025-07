Mezza Sampierdarena senz’acqua per lavori di manutenzione alla rete idrica

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno Mercoledì 30 Luglio 2025 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Via L. Dottesio

• Via G.B. Carpaneto

• Via Chiesa delle Grazie

• Via San Bartolomeo del Fossato nel tratto tra Via Cantore ed il civ. 79

• Via Cantore

• Via Palazzo della Fortezza

• Via Nicolò Daste

• Via Damiano Chiesa

• Largo P. Gozzano

• Via A. Albini

• Via delle Franzoniane

• Via A. Castelli

• Via G.Giovanetti

• Via Nino Ronco

• Salita inf. Salvator Rosa

• Via della Cella

• Cs. L.A. Martinetti nel tratto tra Via Cantore ed il civ.24

• Via V. Alfieri

• Via Adele Cairoli

• Via G. Malinvervi

• Via G. Balbi Piovera nel tratto tra Via Cantore ed il civ.13

• Via G. Pittaluga

• Via G.B. Botteri

• Vie limitrofe

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.