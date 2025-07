Regolamento per gli artisti di strada, la giunta: “Lo rivedremo completamente entro l’autunno”

Genova. Torna in aula il tema degli artisti di strada e il relativo regolamento messo a punto dalla precedente giunta. A riportarlo in Sala rossa la consigliere di Avs Francesca Ghio, che nello scorso ciclo amministrativo si era più volte scagliata contro l’impostazione della giunta di centrodestra.

“Ci siamo lasciati l’anno scorso con una discussione molto triste sull’arte di strada, dove l’attuale opposizione aveva negato all’arte di stare nelle strade della nostra città, limitando a tutti i genovesi di usufruire dell’arte di strada – ha ricordato Ghio durante il suo intervento in aula – I limiti che proponeva il regolamento riguardavano i volumi, limiti di spazi, e di metrature, senza un dialogo, imponendo questo regolamento. Ricordiamo quando fu chiesto alla polizia locale di portare fuori dall’aula dei consiglieri di opposizione. E’ un tema su cui dobbiamo ritornare, è fondamentale richiedere un tavolo, una commissione, insieme all’assessorato alla cultura per ragionare su come ricreare quel dialogo che non è stato fatto in precedenza per il quale probabilmente non c’erano le competenze”.

Da qui la domanda, semplice: quali sono le intenzioni della giunta a riguardo? A rispondere l’assessore al turismo Tiziana Beghin: “Avremo un diverso approccio sul tema, che parte dalla concertazione delle decisioni con i cittadini, e non con scelte calate dall’alto”. Sul tema poi entra nello specifico: “Il regolamento sarà completamente rivisto entro l’autunno – ha specificato Beghin – lo faremo attraverso un confronto con artisti e cittadini per restituire a Genvoa il ruolo di città inclusiva e aperta a tutti che gli spetta. Terremo informata l’aula sui prossimi passi”.