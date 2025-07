Recco, al via i lavori per il nuovo parcheggio da 120 posti nell’area ex Enel

Recco. È partito il cantiere per il nuovo parcheggio multipiano da 120 posti nell’area ex Enel in via Roma, un’opera pensata per snellire il traffico cittadino e potenziare i servizi per residenti e turisti.

“Con l’avvio dei lavori – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – poniamo un nuovo tassello per rendere Recco più moderna, in termini di sostenibilità ambientale e qualità della vita, ma anche per allargare l’offerta turistica in una città sempre più ospitale e green. I lavori avanzano con rapidità, mantenendo gli impegni presi con la cittadinanza”.

“Le attività – illustra l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli – partono dalla demolizione della palazzina esistente e dalla verifica dell’eventuale presenza di ordigni bellici. A seguire riorganizzeremo la viabilità e installeremo una berlinese di pali per consolidare il fronte di scavo su via Roma”.

L’impresa incaricata ha già avviato la produzione in remoto degli elementi prefabbricati che costituiranno la struttura portante del parcheggio. Questa scelta ridurrà i tempi di cantiere e i disagi per i cittadini.

Con un investimento di oltre 3 milioni e mezzo di euro, l’opera in via Roma verrà realizzata con la formula del leasing in costruendo, un partenariato pubblico privato, in cui l’operatore privato si impegna a finanziare la progettazione esecutiva, la costruzione e anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, che si protrarrà per un periodo di 20 anni.