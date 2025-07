Recco. Avviato l’iter per la nuova rotatoria e i due ponti sul torrente. 54 imprese partecipano alla “manifestazione d’interesse”, gara entro l’anno Si è conclusa con la partecipazione di ben 54 imprese la “manifestazione d’interesse”, primo passo della complessa procedura amministrativa che porterà all’avvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria, costituita da due ponti a campata unica sul torrente Recco.

Infrastruttura che collegherà il casello autostradale all’abitato. Lo annuncia il sindaco Carlo Gandolfo, che sottolinea: “L’opera, di notevole interesse pubblico, è destinata a mettere in sicurezza un tratto del torrente Recco, soggetto ad esondazioni, e a riordinare la viabilità circostante”.

“Ora stiamo preparando la gara vera e propria in modo da rispettare il cronoprogramma ed arrivare entro il prossimo 31 dicembre all’apertura del cantiere – spiega l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli -. Devo, inoltre, rivolgere un sentito ringraziamento alla Città Metropolitana che ci sta affiancando con estrema attenzione in questo percorso”. “Così come va ringraziata Regione Liguria per aver fortemente creduto nel nostro progetto al punto di riconoscerci un importante finanziamento” aggiunge l’assessore all’urbanistica e al commercio Giuseppe Rotunno.

La Regione Liguria ha infatti riconosciuto al Comune un contributo di 2 milioni e 200mila euro che si vanno a sommare al milione e 400mila corrisposti da un privato come contropartita per la riqualificazione di un immobile commerciale.

“In questo modo – conclude il sindaco Gandolfo – siamo riusciti a coprire pressoché interamente i costi della nuova rotatoria all’uscita dell’autostrada, un’infrastruttura moderna al servizio di residenti, attività commerciali e visitatori”.